HPE introduceert 5G Lab voor het testen van 5G-netwerkomgevingen

HPE heeft een 5G Lab opgezet waar telecomoperators hun eigen 5G-netwerkproducten kunnen testen. Dit met de producten en diensten van verschillende hardware- en platformleveranciers om een goed mobiel core-netwerk te ontwikkelen. Voor dit core-netwerk vormen de HPE 5G-producten wel de basis.

Het nu opgerichte HPE 5G Lab is gevestigd in Fort Collins, Colorado in de Verenigde Staten. Telecomaanbieders kunnen hier op afstand terecht om hun producten te testen en worden hierbij geholpen door experts die zich op de locatie bevinden.

Testen en ontwikkelen

Concreet kunnen de telecomoperators in het laboratorium hun diverse 5G-netwerktoepassingen testen om een goed werkend modulair 5G mobiel core-netwerk te ontwikkelen. Dit kunnen zij doen met de oplossingen en toepassingen van welke leverancier dan ook

HPE stelt hiervoor zijn complete eigen op open standaarden gebaseerde 5G-portfolio beschikbaar. Dit zijn HPE 5G Core Stack, HPE Telco Cloud, HPE Telco Blueprints for Core and Edge en de netwerkapparatuur van Aruba.

Overige leveranciers

Naast HPE tonen ook andere leveranciers interesse om in het HPE 5G Lab te participeren. Dit zijn onder meer Affirmed Networks, Casa Systems, Intel, Openet, Metaswitch en Red Hat.

