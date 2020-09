Extreme Networks biedt meer netwerktools via ExtremeCloud IQ-platform

Extreme Networks heeft de functionaliteit van zij cloudgebaseerde netwerkbeheerplatform ExtremeCloud IQ uitgebreid met een vijftal nieuwe oplossingen. Ook komt Extreme Networks nu met een mobiele app die het onboarden van het ExtremeCloud IQ Pilot-platform moet vergemakkelijken.

Extreme Networks wil met de nieuwe functionaliteit klanten helpen meer inzicht in hun netwerken te krijgen en deze eenvoudig met een enkele tool te beheren. De toegevoegde vijf applicaties worden standaard aangeboden voor alle ExtremeCloud IQ Pilot-abonnees van het cloudgebaseerde netwerkbeheerplatform.

Door deze diensten en functionaliteit nu inclusief aan te bieden, leidt dit volgens Extreme Networks voor klanten tot meer operationele efficiency en uiteindelijk lagere kosten. Dit in tegenstelling tot leveranciers van soortgelijke oplossingen die deze alleen als stand alone tegen extra kosten aanbieden.

Vijf nieuwe applicaties

De vijf applicaties die Extreme Networks nu binnen zijn cloudplatform voor netwerkbeheer aanbiedt richten zich op security, locatiegebaseerde diensten, gasttoegang, onboarding en compliance. Extreme AirDefense biedt meer dan 55 dreigingsvectoren voor Wireless Intrusion Prevention (WIPS).

De tool ExtremeLocation biedt nabijheid, aanwezigheid en locatiegebaseerde diensten voor geavanceerd contactonderzoek ter ondersteuning van de ‘locatie-intelligente’ onderneming. Deze dienst is vooral handig in de huidige pandemie zodat medewerkers weer veilig naar kantoor kunnen gaan. De toegevoegde dienst ExtremeGuest biedt mogelijkheden voor gast wifi-toegang, samen met geavanceerde netwerkanalytics voor retailomgevingen, de horeca en grote evenementenlocaties.

Met de functionaliteit van de oplossing ExtremeIoT kunnen klanten voor IoT-devices eenvoudige en veilige onboarding realiseren, in combinatie met profiling, segmentatie en het filteren van deze IoT-devices binnen een productienetwerk. Verder biedt de oplossing ExtremeCompliance geautomatiseerde en complete compliance-testen voor PCI, HIPAA en GDPR.

Nieuwe speciale mobiele applicatie

Ook biedt Extreme Networks voor zijn ExtremeCloud IQ-platform een gratis mobiele applicatie. Hiermee kunne beheerders snel nieuwe devices onboarden. Hiervoor hoeven zij alleen het serienummer te gebruiken of door de bar- of QR-code te scannen met een smartphone of tablet. Verder ondersteunt de mobiele applicatie het oplossen van mogelijke problemen op afstand. Dit is vooral handig voor die teams die geografisch verspreide netwerken beheren binnen honderden locaties.

Beschikbaarheid

Klanten met een ExtremeCloud IQ Pilot-abonnement krijgen in de loop van de komende drie maanden de beschikking over deze nieuwe oplossingen binnen het ExtremeCloud IQ-platform. Naast deze diensten biedt het ExtremeCloud IQ Pilot-abonnement geavanceerd infrastructuurbeheer, reporting en hersteltools, zoals onder meer door ML en AI gedreven inzichten en analytics. De Pilot-versie kost 150 dollar per jaar, ongeachte het beheerde device, en kan zowel voor on-premise, als private en public cloudomgevingen worden gebruikt.

