Arm introduceert efficiëntere chips voor autonome systemen

Chipmaker Arm komt met verscheidene nieuwe oplossingen voor autonome systemen. Het gaat om de Arm Cortex-A78AE high-performance CPU, de Mali-G78AE GPU en de Arm Mali-C71AE image signal processor.

Opvallend aan de nieuwe Arm chips is dat deze komen met ingebouwde maatregelen om calculaties betrouwbaarder te maken. In het geval van systemen voor autonome auto’s, betekent dat ook een hogere mate van veiligheid. Met de nieuwe chips wordt elke calculatie als het ware gedubbelcheckt.

Traditionele split en locked modus

Oorspronkelijk gebruiken de CPU’s van Arm twee verschillende modussen om calculaties te verwerken: de “split mode” en de “locked mode”. In de split mode werken alle kernen onafhankelijk van elkaar en gaan deze om de zoveel tijd offline om checks uit te voeren. Deze modus is ideaal voor systemen met geen of lage veiligheidsvereisten. De kernen kunnen op deze manier bijna op maximaal vermogen presteren.

Voor autonome systemen met hogere veiligheidseisen is de locked mode een betere optie. Hierbij werken twee kernen samen en worden de kernen gebruikt om elkaar te checken. Het nadeel van dit systeem is echter dat in essentie maar de helft van de kernen worden gebruikt voor de daadwerkelijke calculaties.

Efficiënter calculatiesystemen

Nu introduceert de chipmaker een nieuwe hybride modus, welke de veiligheidsvoordelen van de locked mode combineert met de performance van de split mode. De kernen van de CPU draaien hierbij in split mode. De gedeelde cluster logica van de verschillende kernen draait echter in de lock modus.

Naast de nieuwe modus introduceert Arm ook “flexible partitioning” voor de Mali-C71AE. Met deze toevoeging wordt het makkelijker om verschillende taken te verdelen over de kernen van de processor.

Hoewel de AE-chips traditioneel gericht waren op de auto industrie, richt het bedrijf zich met de nieuwe chip ook op autonome systemen op de industriële markt. Chet Babla, Arm vice president van de auto-gerichte afdeling, legt in een gesprek met TechCrunch uit dat “AE” oorspronkelijk refereerde naar “automotive enhanced”. Arm zou zich echter hebben gerealiseerd dat de veiligheidsvereisten van de AE-lijn tegenwoordig steeds meer nodig zijn op de industriële markt.

