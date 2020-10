‘Omzet datacenterinfrastructuur groeit in 2021 met 6 procent’

De wereldwijde omzet aan datacenterinfrastructuur zit ondanks de huidige pandemieproblemen voor het komend jaar in de lift. Dit stellen de marktspecialisten van Gartner in een onderzoek. In 2021 groeit de mondiale omzet met 6 procent naar een totaal van 200 miljard dollar (170 miljard euro).

Volgens de marktexperts van Gartner is de groei van de omzet van het datacenterinfrastructuur-segment in 2021 het gevolg van de beperkte uitgaven dit jaar. Deze beperkte uitgaven worden veroorzaakt door de COVID-19-pandemie. Op dit moment zijn de uitgaven in het marktsegment met 10 procent gedaald. Verder worden er tot maar liefst 60 procent minder datacenters gebouwd.

Huidige situatie

Veel bedrijven richten zich nu op het in stand houden van hun huidige datacenters, aldus Gartner. Hierdoor wordt wereldwijd de groei van het aantal datacenters beperkt en op de langere termijn geschoven. Bedrijven zullen nieuwe uitbreidingsplannen pas in 2021 of later gaan hervatten. Alleen de hyperscalers zijn hierop een uitzondering omdat zij door de toenemende vraag hun public cloudomgevingen verder blijven uitbreiden. Voor 2020 wordt in totaal een omzet van 188 miljard dollar verwacht. Dit is 10,3 procent minder dan over heel 2019.

Goede voorbereiding noodzakelijk

Uiteindelijk moet alles in 2021 beginnen goed te komen, zo stellen de experts van Gartner. Wel is het belangrijk dat leveranciers van datacenterinfrastructuur hier goed op gaan anticiperen. De marktexperts roepen de leveranciers op om selectiever bestaande en toekomstige klanten te kiezen. Zo moet verkooppersoneel worden getraind om beter te kunnen onderhandelen met de CFO’s en CPO’s van klanten. Voor het heronderhandelen van contracten moeten de leveranciers een aantal opties ontwikkelen voor betere cloudkosten en IT-consolidatie.

Daarnaast moeten zij een specifiek ‘playbook’ ontwikkelen zodat zij de impact van de huidige pandemie op bedrijven in diverse marktsegmenten beter begrijpen. Hierdoor kunnen zij op de korte en middellange termijn hun klanten in de diverse segmenten verschillende direct toepasbare opties bieden.

Verder moeten volgens Gartner leveranciers investeren in nieuwe marktmodellen voor digital natives en zich richten op digitale innovatie. Denk daarbij aan hybrid IT-oplossingen en -toepassingen en op consumptie gebaseerde prijsmodellen.