Arm: ‘Firewalls beschermen de klantgegevens wel tegen Nvidia’

Het nieuws dat Nvidia Arm overneemt, doet stof opwaaien. Mensen zijn bang voor de klantinformatie die Arm in handen heeft. De CEO denkt echter dat de firewall blijft en dat die zorgt dat Nvidia geen toegang krijgt tot de vertrouwelijke informatie van Arm.

De firewall blijft, waardoor Nvidia buiten de poort blijft. Arm wordt voor 40 miljard dollar verkocht aan Nvidia, wat een enorme verandering is voor de chipmaker. Arm is een grote toeleverancier van Apple, Qualcomm en meer. Het maakt technologie voor smartphonechips.

Arm

Nvidia heeft tegenwoordig enorm veel succes in de datacentermarkt. Nvidia zelf heeft gezegd dat het weinig wil veranderen aan Arm. Dat betekent dat het niet van plan is het businessmodel te wijzigen. Arm blijft dus open licenties uitgeven voor zijn technologie, zodat andere bedrijven die kunnen toepassen in hun chips.

Wat de aankoop zo spannend maakt, is dat bedrijven waarmee Arm zakendoet vaak toekomstplannen delen voor de onderhandelingen over licenties. Dat is enorm vertrouwelijke en gevoelige informatie die uiteraard niet mag lekken. Er wordt zelfs verkoopinformatie gedeeld om te calculeren hoe het moet lopen met de royalties. Kortom, er staat bij Arm een schat aan informatie, die Nvidia natuurlijk goed kan gebruiken, maar die vertrouwelijk moet blijven.

Oppassen voor Nvidia

Rene Haas, president van Arms IP Products Group, heeft tegen Reuters gezegd: “We geven Nvidia geen vroege toegang.” Tegelijkertijd geeft hij aan dat er wel wat informatie moet worden overgedragen aan Nvidia, maar er wordt volop gesproken over hoe ze dit gaan aanpakken, aldus Haas. Het is namelijk niet alleen een probleem voor klanten, ook voor de concurrentie.

