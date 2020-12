VMware vereenvoudigt migreren van VM’s

VMware heeft de mogelijkheid om VM’s te verplaatsen tussen meerdere instanties van vCenter toegevoegd aan de vSphere-interface. Dit was tot op heden alleen mogelijk met een andere tool.

De nieuwe functie is een uitbreiding op vMotion, de methode om een VM van de ene host naar een andere verplaatsen. In de praktijk bleek het vaak nog lastig om grote installaties te verplaatsen waarbij meerdere instanties van beheertool vCenter gebruikt werden, schrijft The Register.

Migreren tussen vCenter-implementaties

Met de API van VMware was het migreren van virtuele machines van de ene naar de andere vCenter-implementatie al jaren mogelijk. Daarom had William Lam, softwareontwikkelaar bij VMware, een tool geschreven om dit te vergemakkelijken.

Deze tool is inmiddels meer dan 10.000 keer gebruikt om VM’s te migreren en nu heeft VMware besloten om hem te integreren in de UI van vSphere. Hij is nu te vinden onder de naam Advanced Cross vCenter Server vMotion (XVM) bij vSpere 7 U1c.

Andere functies

Andere nieuwe functies in vSpere 7 U1c zijn vereenvoudigd onderhoud, meer statistieken van NIC’s, ondersteuning voor vSAN-plugins om opslagprestaties bij te monitoren en verbetering aan Tanzu, het containerplatform van VMware. VMware ESXi 7.0 Update 1c is nu beschikbaar.

