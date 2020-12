Graphcore haalt 222 miljoen dollar op in ‘pre-beursgang’ronde

Graphcore, een fabrikant van speciaal ontworpen en gebouwde chipsets voor AI-toepassingen, heeft in een nieuwe investeringsronde veel geld opgehaald. Mogelijk is deze ronde en de daarmee bereikte totale waarde van de fabrikant een generale repetitie voor een beursgang.

AI-applicaties die onder meer worden toegepast voor grootschalige projecten als het ontwikkelen van medicijnen, het voorspellen van virusuitbraken of het beheren van 5G-netwerkverkeer, hebben vaak veel rekenkracht nodig. Hiervoor zijn speciale, op AI gerichte, chipsets onontbeerlijk. Door de toenemende interesse in cloud computing, 5G en een sterkere adoptie van AI in bedrijfsomgevingen, gaat de markt voor deze speciale chipsets de komende jaren toenemen, aldus experts.

Nieuwe investering

Het Britse Graphcore is één van de bekendste leveranciers ter wereld van chipsets voor juist deze AI-toepassingen. Vandaar dat investeerders veel interesse tonen in deze fabrikant. In een onlangs gehouden investeringsronde wist Grapcore maar liefst 222 miljoen dollar bij elkaar te sprokkelen.

Deze investeringsronde brengt de totale waarde van Graphcore nu op 2.77 miljard dollar. Eerder dit jaar werd de waarde van de chipsetfabrikant na een investeringsronde van 150 miljoen dollar al op 1.95 miljard dollar geschat.

Uitbreiding technologie en beursnotering

Graphcore wil met de nu verkregen investering van 222 miljoen dollar vooral zijn technologie verder uitbreiden. Concreet gaat het hierbij om het verbeteren van zijn bestaande chipsetarchitectuur of van de Intelligence Processing Unit (IPU). Deze chipsettechnologie moet de concurrentie aangaan met gelijkwaardige AI-chipsets van grote techgiganten als Nvidia en Intel.

In het afgelopen jaar heeft Graphcore stug doorgebouwd aan zijn portfolio van specifieke AI-chipsets. Vooral door snellere processors in kleinere packages te stoppen. In de maand juli van 2020 introduceerde Graphcore de tweede generatie van zijn vlaggenschipprocessor de GC200 en een nieuwe IPU-machine die daarop draait, de M2000. Deze AI-processor moet, volgens Graphcore, de rekenkracht hebben van een ‘petaflop in een pizzadoos’.

Daarnaast moet de investering, hoewel Graphcore dit nog ontkent, de opmaat worden voor een beursnotering. Veel analisten zien de laatste investeringsronde dan ook als een soort van generale repetitie voor een beursgang. Volgens geruchten zou Graphcore een notering plannen aan de Nasdaq in New York.

Klanten en partnerprogramma

Graphcore heeft voor zijn AI-chipsets de interesse van verschillende klanten. Denk daarbij onder meer aan financiele instellingen, de gezondheidszorg, de automotive-industrie, maar ook verschillende hyperscalers. Deze laatste groep bestaan uit bedrijven die de technologie van de chipsetfabrikant nodig hebben en daardoor deze misschien zelf willen bouwen. Graphcore wordt al gesteund door onder meer Microsoft, Bosch, BMW en Dell.

De chipsetfabrikant beschikt ook over een eigen partnerprogramma. Inmiddels zouden de chipsets van Graphcore al in productievolumes over de toonbank gaan en dat grote nieuwe klanten volgend jaar worden aangekondigd.