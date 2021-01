‘In 2023 70 procent 5G-dekking in België’

Halverwege 2023 zou 70 procent van de Belgische bevolking toegang moeten hebben tot een 5G-netwerk. Een spectrumveiling daarvoor zou uiterlijk in 2022 moeten plaatsvinden.

Dit zegt minister Petra de Sutter van Telecommunicatie in de Belgische Kamer. Twee jaar later zou die dekking 99,5 procent moeten zijn en na zes jaar 99,8 procent.

Ze klaagt over politiek gekibbel dat leidt tot het uitstel van de uitrol van 5G, schrijft Knack. Ook de ongefundeerde angst voor 5G-straling die heerst in het zuiden van het land helpt niet mee.

Complottheorieën

Naast de angst voor straling gaan er ook allerlei complottheorieën rond 5G. Daarom komt er een website die vragen moet beantwoorden, met onder andere aandacht voor gezondheidsaspecten en fake news. De website wordt geadverteerd op sociale media.

Huawei

De Sutter staat open voor een eventuele samenwerking met Huawei. De Sutter geeft aan dat ze geen specifieke landen of bedrijven uitsluit. Huawei is bereid de broncode van de essentiële onderdelen van de 5G-apparatuur open te stellen voor België.

Daarmee is de kous echter nog niet af. “Beveiliging is veel ruimer dan de betrouwbaarheid van de broncode”, zegt De Sutter. De minister gaat echter wel met Huawei om tafel zitten om te kijken of een samenwerking het het Chinese techbedrijf haalbaar is.

Eerste 5G-netwerk

Proximus is als eerste Belgische telecomprovider begonnen met het uitzenden van een 5G-signaal. Dit gebeurde aanvankelijk alleen op dezelfde frequenties als gebruikt werden voor 4G, maar vorige maand voegde het bedrijf daar twee hogere frequenties tussen de 3600 en 3800 MHz aan toe. Deze signalen worden alleen in Antwerpen, Gent en Haasrode uitgezonden.

Toegang tot deze frequentie vindt nu nog enkel plaats op basis van een voorlopige licentie. Een officiële frequentieveiling heeft nog niet plaatsgevonden, maar dat gebeurt naar verwachting in het vierde kwartaal van 2021.