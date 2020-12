Proximus activeert 5G op 3,6 tot 3,8 GHz

Proximus heeft twee nieuwe frequenties ingeschakeld voor zijn 5G-signaal. Op de kortere golflengtes moeten hogere snelheden mogelijk zijn. De telecomprovider maakt gebruik van een voorlopig licentie.

In een persbericht schrijft Proximus dat de eerste 5G-signalen met de hogere frequenties zijn geactiveerd in de steden Antwerpen, Gent en Haasrode. Volgens de provider is het met de huidige regelgeving nog niet mogelijk om het netwerk landelijk uit te rollen.

Veiling

Officieel heeft het Belgische Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) nog geen veiling gehouden voor het verdelen van de nieuwe 5G-frequenties. In de tussentijd heeft het instituut tijdelijk blokken van 40 MHz tussen 3600 en 3800 MHz verdeeld onder de providers Proximus, Telenet, Orange, Cegeka en Entropia.

Na het verdelen van de frequenties heeft het BIPT aangegeven dat de providers voor 1 maart 2021 een signaal moeten uitzenden op de frequenties. Het instituut stelt geen eisen wat betreft de dekkingsgraad. Een definitieve veiling voor de beschikbare frequenties vindt naar verwachting in het vierde kwartaal van 2021 plaats.

Grotere bandbreedtes

Met de hogere frequentie zijn grotere bandbreedtes mogelijk. Met de techniek zouden in theorie snelheden van 800 Mbit/s gehaald kunnen worden. Op de bestaande 2100MHz-frequenties zijn de snelheden in de praktijk nauwelijks hoger dan op 4G.

Tip: DPG Media wil Mobile Vikings verkopen