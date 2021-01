MagSafe in iPhone 12 kan pacemaker verstoren

Apple heeft een waarschuwing uitgebracht waarin het vertelt dat de magneten in MagSafe mogelijk medische apparaten als pacemakers kunnen aantasten. Het bedrijf raadt gebruikers aan om het toestel minstens 15 centimeter van hun borst vandaan te houden.

In een document op de supportpagina van Apple vertelt het bedrijf dat de iPhone ‘magneten, onderdelen en radiozenders’ bevat die elektromagnetische velden uitzenden. Dergelijke onderdelen zitten ook in de MagSafe- en MagSafe Duo. Apple waarschuwt dat deze magneten en elektromagnetische velden interferentie kunnen veroorzaken met medische apparaten.

Het bedrijf verwacht dat, ondanks dat er meer magneten in de iPhone 12 zitten dan in eerdere iPhones, de risico’s niet groter zijn dan bij oudere modellen. Toch raadt het bedrijf aan om een iPhone 12 of MagSafe-apparaat minstens 15 centimeter van medische apparaten af te houden. Wanneer er draadloos met het apparaat wordt opgeladen, raadt Apple zelfs een afstand van 30 centimeter aan.

MagSafe terug van weggeweest

Met de uitgave van de iPhone 12 heeft Apple zijn MagSafe-techniek teruggebracht naar de telefoon. In de basis bestaat het uit de mogelijkheid om met inductie de telefoon draadloos op te laden. Dit was bij eerdere iPhones ook al mogelijk, met de toevoeging van enkele magneten blijft de telefoon beter uitgelijnd met de oplader. De oplader kan hierdoor ook aan de telefoon blijven hangen als de gebruiker hem optilt.

Apple zette MagSafe aanvankelijk alleen in bij laptops, beginnende bij de MacBook Pro uit 2006. Doordat de oplader van de laptop niet met frictie, maar met een magneet op zijn plaats werd gehouden, zat hij minder stevig aan de laptop vast. Het voordeel hiervan was dat de laptop niet meteen werd meegetrokken als iemand over het kabeltje struikelde.

In de afgelopen jaren heeft Apple de techniek bij zijn laptops uitgefaseerd ten behoeve van USB-C. Met deze universele aansluiting was het mogelijk om zowel de stroomvoorziening als de randapparatuur in één poort te combineren. Hierdoor was MagSafe helaas echter niet meer mogelijk.

Toch lijkt Apple MagSafe weer terug te willen brengen. Er gaan geruchten rond dat het bedrijf later dit jaar zowel een nieuwe MacBook Air als een nieuwe MacBook Pro wilt aankondigen, beide voorzien van een MagSafe-aansluiting. Hoe die eruit gaan zien, is nog niet bekend.