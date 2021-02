Pure Storage verbetert ransomwarebeveiliging van all-flash systemen

Pure Storage heeft enkele uitbreidingen aan zijn unifiedstorageportfolio aangekondigd. Het bedrijf komt met updates voor de Purity-software voor FlashBlade en FlashArray en voegt QLC-ondersteuning aan zijn FlashArray-opslagoplossingen toe.

Om de prestaties met aangesloten Windows-machines te verbeteren, heeft Pure Storage het SMB 2-protocol toegevoegd aan de Purity-software die op de FlashBlade- en FlashArray-systemen draait. Pure Storage belooft dat dit leidt tot zeer hoge doorvoersnelheden en IOPS met lage latency, ongeacht de grootte van de bestanden. Het bedrijf belooft van de zomer ook ondersteuning voor SMB 3 toe te voegen.

Om SMB mogelijk te maken, heeft Pure Storage het Cross-Protocol File Security-ontwerp gebruikt. Dit maakt het mogelijk om SMB en NFS naast elkaar te gebruiken met behoud van bestaande access control lists.

Ransomwarebeveiliging

Pure Storage heeft ook gewerkt aan beveiliging tegen ransomware. FlashBlade en FlashArray hebben nu beide ondersteuning voor SafeMode-snapshots, die het mogelijk moeten maken om binnen enkele seconden terug te komen van dataverlies. Deze snapshots kunnen niet worden veranderd, ook niet door ransomware. Verder heeft Pure Storage de object security van FlashBlade verbeterd, waardoor toegangscontrole op gebruikersniveau mogelijk is. Beheerders kunnen nu ook inzicht krijgen in de activiteit van verschillende gebruikers.

QLC

Een recente ontwikkeling in de wereld van ssd’s zijn modellen met Quad-Level Cell-technologie (QLC). Met deze technologie kunnen meer bits per cel worden opgeslagen, met hogere capaciteiten en lagere prijzen tot gevolg. Wel gaan deze voordelen ten koste van vooral de schrijfprestaties van ssd’s. Veel serverapplicaties eisen echter voornamelijk veel en snelle leesacties, dus kunnen de lagere kosten opwegen tegen de lagere schrijfprestaties.

Pure Storage gaat daarom ook FlashArray-systemen aanbieden die zijn uitgerust met QLC-ssd’s. Hiervoor brengt het bedrijf de FlashArray//C40 en FlashArray//C60 uit. Het bedrijf richt zijn pijlen daarmee direct op opslagservers met harde schijven, aangezien QLC-ssd’s veel sneller zijn dan harde schijven tegen iets hogere kosten. Het bedrijf kondigde de QLC-oplossingen afgelopen zomer aan, maar brengt ze nu daadwerkelijk uit.

De nieuwe features in Purity for FlashArray zijn per direct beschikbaar. Dit kwartaal moeten de updates ook voor Purity for FlashBlade beschikbaar komen.

