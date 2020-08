Pure Storage komt met all-QLC storage array

Pure Storage heeft een nieuwe versie van zijn FlashArray//C- geïntroduceerd. Dit storagesysteem is gebaseerd op QLC flash-geheugen, dat het gebruik van hybride arrays in datacenters overbodig moet maken. Vooral voor zogenoemde Tier 2 workloads biedt dit mogelijkheden.

Met de introductie komt het eerste complete op Quad Level Cell (QLC) flash gebaseerde systeem ter wereld op de markt. De QLC-flashtechnologie maakt het mogelijk om 16 elektrische lading statussen per cel op te slaan die aan enen en nullen corresponderen. Dit is de hoogste capaciteit aan solid-state geheugen die nu in massaproductie is. Hierdoor kan veel meer data in dit solid-state geheugen worden opgeslagen.

Geschikt voor tier 2 workloads

De hoge opslagcapaciteit maakt deze QLC-technologie -en natuurlijk het nu geïntroduceerde FlashArray//C-storagesysteem van Pure Storage- vooral geschikt voor storage-intensieve workloads, zoals Tier 2 workloads. Denk hierbij aan backup, business intelligence en vele andere algemene taken die veel rekenkracht op de achtergrond vereisen.

Op QLC gebaseerde flash arrays zijn op dit moment nog weinig aanwezig in datacenters, maar daar wil Pure Storage verandering in brengen. Pure Storage richt zich met zijn FlashArray//C-storagesysteem vooral op die bedrijven die nu vooral hybride storageoplossingen, bestaande uit flash arrays en traditionele disk storage, in hun datacenters gebruiken voor Tier 2 workloads.

FlashArray//C maakt hybride arrays overbodig

Het vernieuwde FlashArray//C-storagesysteem biedt bedrijven daarom veel mogelijkheden om deze Tier 2 storage goedkoper en efficiënter te draaien. Volgens Pure Storage zijn de op dit moment voor dit type workloads gebruikte hybride arrays daarom eigenlijk ‘verouderd’ te noemen.

Naast lagere kosten en meer efficiency, moet het nu op de markt gebrachte QLC storagesysteeem van Pure Storage bedrijven ook minder datacenteronderhoud brengen. Bijvoorbeeld omdat zij, na aanschaf, niet meer de hybrid arrays van externe leveranciers hoeven te gebruiken. Met het FlashArray//C -storagesysteem kunnen zij nu zowel de Tier 2 als hun belangrijke workloads op een enkel hardware device combineren. Op deze manier hoeven zij niet meer twee aparte sets van storage-infrastructuur te onderhouden.

Twee modules

De FlashArray//C van Pure Storage is verkrijgbaar in twee verschillende modules. Een DirectFlash-module van 24,7 TB en -in een later stadium- een compactere 49 TB-variant. Deze laatste module is volgens Pure Storage de module met de meeste QLC-opslagcapaciteit op de markt. De FlashArray//C array heeft ruimte voor meerde modules. De grootste 9U-variant kan zelfs tot 5,2 PB effectieve opslagcapaciteit bieden. Het FlashArray//C-storagesysteem is per direct leverbaar.

