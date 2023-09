Je staat er wellicht niet zo bij stil, maar auto’s zijn enorme dataverzamelaars. Het gaat dan niet alleen meer over data over de slijtage van de remblokjes. In de gebruikersovereenkomsten van autofabrikanten staat vaak ook dat persoonlijke informatie verzameld wordt. Kan dat allemaal zomaar? En welke automerken maken het wel heel bont? Je hoort het in deze aflevering van Techzine Talks.

Al sinds de jaren ’70 zitten er computers in onze bolides. Deze zorgen ervoor dat ze intelligenter beheerd en aangestuurd kunnen worden. Sensoren die verspreid over de auto zitten, geven data door aan deze computer, waarna deze daar als het goed is zinvolle dingen mee doet. Dat is op zich prima als het gaat om het bijhouden van slijtage op onderdelen, of het controleren of componenten nog goed op elkaar afgesteld zijn. Als deze computers ook persoonlijke informatie gaan delen met de fabrikanten van de auto’s, dan moet daar wel een heel goede reden voor zijn.

Mozilla heeft recent een onderzoek uitgevoerd onder 25 autofabrikanten die actief zijn in de Verenigde Staten. Daaruit blijkt dat deze het concept privacy niet enorm serieus nemen. Het lezen van de gebruikersovereenkomsten van de meeste, zo niet alle, fabrikanten roept gevoelens op die je doorgaans ook hebt bij het lezen van een bijsluiter bij een medicijn. Een tamelijk onbehaaglijk gevoel dat er heel veel dingen mis kunnen gaan. We schreven hier recent ook al een artikel over.

Veel persoonlijke informatie

Als het gaat om persoonlijke informatie zijn sommige dermate vaag dat ze in principe alle data (ook die van camera’s in de auto) voor eigen doeleinden mogen gebruiken. Andere zijn juist behoorlijk duidelijk, maar dat maakt het niet beter. Er zijn er die letterlijk aangeven dat seksuele activiteit ook valt onder de data die ze volgens henzelf binnen mogen halen.

Het onderzoek van Mozilla richtte zich op de Verenigde Staten, dus een en ander is waarschijnlijk niet 1-op-1 over te zetten naar onze regio. We durven er echter wel vergif op in te nemen dat de autofabrikanten ook hier heel veel data verzamelen. We vonden het in ieder geval interessant genoeg om eens nader te bespreken in deze nieuwe aflevering van Techzine Talks.

