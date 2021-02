Brand bij zendmast in Enschede

In Enschede is een zendmast beschadigd geraakt nadat er een brand heeft gewoed bij de elektronica. De brand is aangestoken. Er is nog geen aanstichter gevonden.

De zendmast staat op de Thomas de Keyserstraat in een buitenwijk van Enschede, schrijft RTV Oost. Tegen NU.nl geeft de politie aan dat er nog onderzoek naar het voorval wordt gedaan en het nog niet bekend is wie de dader is.

Complottheorieën

In de lente van 2020 sneuvelden meerdere zendmasten, nadat er complottheorieën rondgingen dat 5G-straling schadelijk voor de gezondheid zou zijn. Sommige van deze theorieën suggereerden zelfs dat 5G werd gebruikt om moedwillig het coronavirus onder de bevolking te verspreiden.

Aanhangers van deze theorieën namen het heft in eigen handen en besloten de zendmasten af te branden. De meeste, zo niet alle, van deze zendmasten waren nog niet eens van 5G-apparatuur voorzien. In totaal werden er in die periode zo’n 25 pogingen gedaan om branden te stichten bij de zendmasten. Volgens NU.nl heeft de politie vorig jaar geen verband tussen de zendmastbranden kunnen ontdekken.

Geen bewijs voor schadelijkheid

Voor de claims dat 5G-straling op wat voor manier dan ook schadelijk is aan de gezondheid van de mens, bestaat overigens geen enkel bewijs. Er zijn verschillende wetenschappelijke onderzoeken geweest naar verschillende soorten straling en er is nog nooit een verband aangetoond tussen niet-ioniserende straling en aantasting van gezondheid, vooral niet bij het relatief lage vermogen dat wordt gebruikt door zendmasten.

Uitrol 5G verloopt voorspoedig

Waar er vorig jaar nog weinig zendmasten waren uitgerust met 5G-apparatuur, heeft de uitrol daarvan in de afgelopen maanden een vlucht genomen. Zowel KPN, T-Mobile als Vodafone claimen inmiddels een goed deel van Nederland gedekt te hebben, en willen deze dekking de komende jaren nog verder uitbreiden. Momenteel zendt deze 5G-apparatuur nog voornamelijk uit op dezelfde frequenties als 4G, met beperkte snelheidswinsten. In te toekomst moeten hier ook signalen op 3,5 en 26GHz bij komen. Hiermee zijn hogere snelheden mogelijk, al gaat dat wel ten koste van bereik.

