VS wil dat China geen chipmachines van ASML meer krijgt

De Verenigde Staten proberen uit alle macht te voorkomen dat ASML zijn chipmachines verkoopt aan Chinese bedrijven. Naast de verkoop van de nieuwe EUV-machines moet volgens het land ook de export van de oudere DUV-machines worden verboden.

In een rapport stellen de Verenigde Staten een reeks maatregelen voor om zijn leidende positie in kunstmatige intelligentie te verzekeren. Het rapport is geschreven in opdracht van het Congres en de ministeries van Defensie en Handel, schrijft het Financieel Dagblad. De Verenigde Staten benadrukken dat ze altijd minstens twee generaties aan technologische voorsprong op China willen behouden.

Knip op export van DUV-machines

Om die voorsprong te kunnen aanhouden, wil de VS voorkomen dat China toegang krijgt tot de machines van ASML. De VS oefende al grote druk uit op Nederland om te voorkomen dat de nieuwste EUV-machines naar China worden geëxporteerd, maar wil nu ook de export van DUV-machines naar China stilleggen. ASML heeft een monopolie op EUV-machines, maar DUV-machines worden ook door het Japanse bedrijf Nikon gemaakt.

EUV nodig voor kleinere chips

Jarenlang maakten chipfabrikanten van DUV-machines om microchips te bakken. Naarmate de procedés dichter bij de 10nm kwamen en zelfs kleiner dan dat werden, werden de ultravioletgolflengtes van DUV-machines te lang om de wafers goed te kunnen bestralen. Daarom heeft het Nederlandse bedrijf ASML EUV-machines (extreem ultraviolet) ontwikkeld om de wafers preciezer te kunnen bestralen. Nog geen enkel ander bedrijf kan EUV-machines maken en onder druk van de Verenigde Staten verkoopt ASML de machines niet aan China.

Veel omzet uit China

Het verzoek om ook te stoppen met de verkoop van de oudere DUV-machines is niet mals. Volgens het FD kwam vorig jaar 18 procent van de omzet van ASML van Chinese klanten. Dit is een flinke stijging ten opzichte van de 12 procent van het jaar ervoor. Vanwege het verbod op de verkoop van EUV-machines zit die groei volledig in DUV-machines.

Nieuwe wetten

Een woordvoerder van ASML vertelt dat het bedrijf geen standpunt inneemt in de situatie en belooft zich verder aan alle wetten en regels te houden. Momenteel is aan de hand van het Wassenaar-arrangement de export van DUV-technologie aan China toegestaan, dus de VS zou nieuwe wetten moeten maken om een dergelijk verbod af te dwingen.

