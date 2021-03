Pure Storage brengt block storage naar Microsoft Azure

Pure Storage heeft aangekondigd dat zijn Pure Cloud Block Store vanaf nu beschikbaar is op de Microsoft Azure Marketplace. Dit maakt het onderhouden van een multicloud-omgeving voor block storage een stuk eenvoudiger.

De Pure Cloud Block Store draait op dezelfde dataplane als de eigen FlashArray-systemen van Pure Storage. Dit maakt de samenwerking tussen cloud- en on premises-omgevingen een stuk naadlozer. Pure Storage noemt zelf het verplaatsen van applicaties naar de cloud als voorbeeld, of het aanvullen van on premises-workloads met Dev/Test-, Disaster Recovery- en High Availability-oplossingen in de cloud. Ontwikkelaars hoeven hierdoor hun applicatie maar één keer te bouwen voor alle cloudomgevingen.

Betere betrouwbaarheid en lagere kosten

Met Cloud Block Storage hoopt Pure Storage ook de betrouwbaarheid van cloud storage te kunnen verbeteren. Er is immers geen single point of failure meer. Bovendien biedt Microsoft tal van opties aan op het gebied van disaster recovery. Ook zou de oplossing kostenbesparingen moeten opleveren voor cloud-native klanten, dankzij de datareductie van Pure Storage. Hierdoor hoeven klanten minder capaciteit in te kopen, zonder dat dit ten koste gaat van enterprise storage-functies en flexibiliteit.

Naadloze ervaring

“Pure levert de cloud-ervaring al vanaf dag één. Met Cloud Block Store op Azure gaan we door met het overbruggen van de cloud-kloof en bieden we klanten de betrouwbaarheid, veerkracht, prestaties en operationele eenvoud die ze van Pure verwachten, ongeacht waar hun data zich bevinden”, zegt Dan Kogan, VP of Product, FlashArray, Pure Storage.

“Pure en Microsoft Azure zijn ervan overtuigd dat klanten een naadloze ervaring verdienen, of hun infrastructuur nu on-premises, hybride, multicloud of aan de edge is. Pure Cloud Block Store op Azure, gebouwd met unieke Azure-mogelijkheden zoals gedeelde schijven en Ultra Disk Storage, biedt een veelomvattende oplossing met hoge beschikbaarheid en performance. We zijn verheugd Pure Cloud Block Store te verwelkomen in de Azure Marketplace om onze gezamenlijke klanten meer datamobiliteit en -protectie te bieden”, zegt Aung Oo, Partner van Director Management, Microsoft Azure Storage.

Ook beschikbaar bij AWS

Het is overigens geen volledig nieuwe dienst. Pure Storage biedt Cloud Block Storage al langer aan op AWS. Het bedrijf heeft echter kenbaar gemaakt te kijken naar beschikbaarheid op andere public clouds, vertelt Blocks and Files. Mogelijk is Google Cloud een van de gegadigden.

