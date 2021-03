Internet Exchanges gaan samen software voor route servers ontwikkelen

Vier van de grootste internet exchanges ter wereld hebben samen de Route Server Support Foundation (RSSF) opgericht. De stichting wil zich inzetten voor de ontwikkeling van nieuwe route server-software.

De vier deelnemende internet exchanges zijn AMS-IX in Amsterdam, DE-CIX in Frankfurt, LINX in Londen en Netnod in Zweden. Met de software hopen de partijen meer diversiteit op het gebied van route server-software te bewerkstelligen en de afhankelijk van een beperkt aanbod te verminderen.

Navigatie voor internetverkeer

Een route server is een apparaat dat de mogelijke paden van internetverkeer aangeeft. Netwerken die zich bij een exchange aanmelden, krijgen van de route server een overzicht van de verschillende andere netwerken die op de exchange zijn aangesloten. Op basis daarvan kunnen nieuwe netwerken een overzicht maken naar de snelste routes naar de ip-adressen die ze zoeken. Vooral voor nieuwe netwerken die zich op een exchange aansluiten zijn dergelijke route servers praktisch. Voor bestaande aangesloten netwerken is het praktisch voor wanneer nieuwe netwerken zich aansluiten op de exchange.

Momenteel is er echter maar één softwarepakket voor het implementeren van een route server, dat overweg kan met een internetknooppunt van het formaat als AMS-IX. Deze software draagt de naam BIRD. DE Route Server Support Foundation zou graag meer keuze op de markt zien, en heeft daarom besloten om nieuwe software voor dit doel te ontwikkelen.

Gebaseerd op open standaarden

Het plan is om de software te baseren op bestaande opensourcestandaarden, zoals OpenBGPD van OpenBSD. Job Snijders, technical lead van de RSSF, zegt daarover: “OpenBGPD geeft ons een goede basis voor het ontwikkelen van een robuuste route server. We zijn trots dat we aan deze gemeenschappelijke zaak kunnen werken en de financiële steun hebben gekregen die nodig is om talentvolle ontwikkelaars aan ons te binden.”

Niels Raijer, voorzitter van de RSSF, voegt daaraan toe: “Internet exchanges zijn kritische infrastructuur voor het internet. Met de RSSF realiseren we niet alleen een technisch doel, maar creëren we ook een financiële basis en een organisatiestructuur. Hierdoor kunnen ontwikkelaars zich richten op het ontwikkelen en het verbeteren van de software en zien belanghebbende partijen zich tegelijkertijd verzekerd van een duidelijke roadmap en goede kwaliteit van de software.”

Steven Bakker, Platform & Solutions Architect bij AMS-IX, zegt: “Open standaarden en softwarediversiteit zijn essentieel voor het functioneren van het Internet. We ondersteunen daarom graag dit project. Daarnaast laat dit project wederom zien dat internet exchanges uit verschillende regio’s prima samen kunnen werken aan een gemeenschappelijk doel.”

De RSSF heeft geen tijdlijn voor de ontwikkeling gedeeld.

