Proximus neemt BICS volledig over

Proximus heeft bekendgemaakt dat de het een akkoord heeft bereikt om Belgacom International Carrier Services (BICS) over te nemen. Proximus had al een meerderheid van de aandelen in handen.

De andere twee aandeelhouders waren Swisscom en MTN, die respectievelijk 22,4 en 20 procent van de aandelen in BICS in handen hadden. De overige 57,6 procent had Proximus al in bezit. Proximus betaalt de twee bedrijven een totaal van 217 miljoen euro voor de overname.

“Afgelopen zomer deelde Proximus aan de markt mee dat de aandeelhouders van BICS (Belgacom International Carrier Services) een mogelijke verkoop van 51 procent van de aandelen van het bedrijf in overweging namen. Na verschillende opties te hebben bestudeerd, is Proximus tot de conclusie gekomen dat het verwerven van 100 procent van de aandelen van BICS de beste manier is om over de nodige flexibiliteit te beschikken om waarde te creëren op lange termijn voor BICS en TeleSign”, vermeldt het bedrijf.

Opportuniteit

Belgacom International Carrier Services (BICS) is een Belgisch bedrijf dat zich richt op de markt van internationale telecommunicatie. Daarvoor heeft het een uitgebreid eigen netwerk dat het wholesale aan andere telecomproviders aanbiedt. Door alle reisbeperkingen die van kracht zijn, ligt die markt momenteel op zijn gat. Toch denkt Proximus dat de overname een valide investering is. “De pandemie treft de mobiliteit, maar dat is natuurlijk ook een opportuniteit. De impact van corona zit nu al vervat, het was het moment om er voordeel van te nemen”, vertelt Proximus-CEO Guillaume Boutin aan de Tijd.

Proximus is de laatste tijd flink aan het investeren. Eind 2020 besloot het bedrijf de mobiele providers Mobile Vikings en JIM Mobile over te nemen, nadat mediabedrijf DPG Media besloot ze in de verkoop te zetten. Voor die overname legt Proximus 130 miljoen euro neer.

