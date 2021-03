Cisco integreert ThousandEyes in switches en AppDynamics

Tijdens Cisco Live doet Cisco traditiegetrouw veel aankondigingen. Een van de interessantste die het bedrijf vandaag deed, was wat ons betreft die rondom het vorig jaar overgenomen ThousandEyes. Cisco heeft de monitoroplossingen van dat bedrijfsonderdeel nu namelijk geïntegreerd in enkele van haar eigen producten. Het gaat hierbij om de integratie in de Catalyst 9300 en 9400 Series switches en om het APM-oplossing AppDynamics.

De achterliggende gedachte van de integratie van ThousandEyes in switches en AppDynamics is op zich eenvoudig. Steeds meer organisaties gaan richting SaaS en cloud-gebaseerde diensten. Dan ga je gebruikmaken van netwerken en diensten waar je zelf weinig tot geen controle over hebt, zoals het internet. Als je zelf een dienst aanbiedt aan jouw klanten, dan wil je het liefst zo weinig mogelijk aan het toeval overlaten en dus inzicht hebben in de staat van externe netwerken en diensten. En dat is precies wat ThousandEyes, de ‘Google Maps voor applicatieverkeer‘ kan bieden.

AppDynamics en Catalyst

De integratie van ThousandEyes en AppDynamics is eigenlijk een a-b-c’tje, op papier in ieder geval. Je koppelt hiermee de monitoring van de prestaties van applicaties met die van netwerken en het internet. Als je dit samen in een enkel dashboard kan krijgen, betekent dit dat verschillende teams binnen je organisatie dezelfde taal gaan spreken, als het ware. Netwerk-, applicatie- en cloudteams kunnen zo vanaf een enkele gezamenlijke omgeving op zoek naar waar de problemen zitten. Niet alleen voor een specifiek onderdeel, maar in theorie voor het hele digitale ecosysteem.

Vanaf nu zit ThousandEyes Internet & Cloud Intelligence standaard in de Catalyst 9000-lijn van switches. Het idee hierachter is dat je hiermee vanaf de core van je campusinfrastructuur tot aan de applicaties en netwerken die je buiten je campus gebruikt, inzicht krijgt. Heb je een probleem met slecht presterende (cloud-)applicaties, dan kun je daar de bron van opsporen. Is er een storing, dan weet je in theorie snel waar deze zich bevindt. Je kunt daar dan snel en adequaat op reageren.

De twee nieuwe integraties zijn beschikbaar als software-abonnementen. ThousandEyes Intelligence in AppDynamics Dash Studio is vanaf april beschikbaar. Je hoeft hiervoor geen extra licenties af te nemen of extra agents af te nemen. ThousandEyes Internet en Cloud Intelligence voor Catalyst 9000 is eveneens vanaf april beschikbaar.