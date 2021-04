Google Cloud breidt uit naar Warschau

Google wil gaan uitbreiden en heeft daarvoor zijn pijlen gericht op Centraal- en Oost-Europa. De eerste plek die het nu nieuw bedient in die regio, is de Poolse stad Warschau.

Het komt niet helemaal als een verrassing, want Google heeft anderhalf jaar geleden al aangekondigd de Cloud te willen uitbreiden. Het datacenter is de vijfentwintigste locatie van Google Cloud in de wereld. Google werkt in Warschau samen met Chmura Krajowa, een grote provider in Polen.

Google Cloud

Er zijn al een paar grote namen opgestaan die gebruik willen maken van Google Cloud, namelijk de grootste commerciële bank van Polen genaamd PKO Bank Polski, en de retailer LPP. Google Cloud-countrymanager Polen is Magdalena Dziewguć. Zij schrijft in een blog: Google Cloud is er om Poolse bedrijven te ondersteunen, hen te helpen slimmer te worden met data, sneller te implementeren, gemakkelijker in contact te komen met mensen en klanten over de hele wereld en alles te beschermen wat belangrijk is voor hun bedrijf. De cloudregio in Warschau biedt nieuwe technologie en tools die een katalysator kunnen zijn voor deze verandering.”

Het wordt wel druk in de regio Warschau, want ook Microsoft is bezig met een datacenter in die regio. Er staat op de Azure-lijst aangegeven dat die regio snel wordt toegevoegd. Google is ook nog niet klaar met uitbreiden, want ook in Madrid, Parijs en Milaan zijn plannen om verder uitbreiden. Dat alles doet Google niet alleen. Het heeft chipfabrikant Intel bereid gevonden om verder samen te werken op het gebied van 5G. Dat doet het om telecomoperators meer kansen te geven om de uitrol van cloudgebaseerde 5G- en edgediensten te versnellen, schrijft Cloudcomputer.

Tegelijkertijd is Warschau ook een plek die eerder nog werd aangemerkt als een van de meest populaire wereldsteden om spammails vanuit te versturen. Mogelijk zal de komst van diverse IT-giganten in die regio dat beïnvloeden.