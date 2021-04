Cerebras geeft meer details over extreem grote WSE-2 processor

Chipfabrikant Cerebras heeft onlangs nieuwe details vrijgegeven van zijn laatste Wafer Scale Engine- 2 (WSE 2) chipset. Deze grootste enkele processor ter wereld is speciaal geschikt voor het afhandelen van grootschalige AI-workloads.

Volgens Cerebras is de WSE-2 een 7nm update van de eerder uitgebrachte WSE-chipset. Over deze chipset schreven we al in 2019. De nu uitgebrachte opvolger WSE-2 beschikt over maar liefst 850.000 cores die met behulp van AI zijn geoptimaliseerd. Deze cores zijn op een oppervlak van 46,225 vierkante millimeter (mm2) aangebracht. De cores bestaan daarnaast uit ook een extreem groot aantal transistors. 2,6 biljoen maar liefst.

Extreme eigenschappen

Alles is extreem groot aan deze superchipset. Volgens Cerebras beschikt de WSE-2 verder over40 GB aan on-chip SRAM-geheugen, 20 Petabyte/ps en 220 Petabit/ps aan fabric bandbreedte. Daarnaast consumeert de chipset slechts 15 KW aan energie, evenveel als voorganger WSE, maar wel twee keer zoveel prestaties. Alle processor cores zijn ondergebracht op aparte ‘tiles’ die ieder over eigen router-, SRAM-geheugen-, FMAC datapath- en tensor control beschikken. De kloksnelheden van de processor zijn niet specifiek benoemd, maar zouden tussen de 2,5 GHz en de 3GHz liggen.

Fabricageproces en behuizing

Cerebras maakt de extreem grote chipset mogelijk door een complete 7nm wafer van de Taiwanese chipfabrikant TSMC te gebruiken voor een enkele grote chip. Hiermee vermijdt de chipsetfarikant de huidige rechthoeklimieten die voor het maken van een ‘wafer-sized ‘processor gelden. Verder worden redundant cores direct in de hardware gebouwd, zodat problemen met defecte cores tijdens het fabricageproces worden voorkomen. Alle onderdelen op de chip worden ook meteen door een mesh low-latency fabric op de chipset met elkaar verbonden. De extreem grote processor wordt geleverd in een verbeterd 15U-chasis, de CS-2, die speciaal is ontworpen om het wafer-scale device te huisvesten.

Inzet van de WSE-2

Klanten kunnen de WSE-2 vooral gebruiken voor het grootschalig inzetten van AI en het ontwikkelen van de bijbehorende modellen. De WSE-2 chipset ondersteunt hiervoor onder meer standaard PyTorch en Google TensorFlow. Volgens Cerebras is het met de WSE-2 in de CS-2-unit het mogelijk om alle AI-werkzaamheden en -workloads makkelijk op te schalen, zonder dat daarbij veel kennis is vereist.

Klanten die mogelijk de WSE-2 kunnen gaan gebruiken zijn onder meer te vinden in de militaire- en inlichtingenwereld. Bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van nucleaire wapenmodellen. Vanzelfsprekend geeft de fabrikant daardoor geen commentaar over klanten.