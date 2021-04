Intel komt met nieuwe Optane-ssd op rulerformaat

Intel heeft de eerste details onthuld van zijn aankomende P5801X-ssd. Dit is een aangepaste versie van de bestaande P5800X, maar dan iets sneller en in E1.S-formaat. Daarnaast komt het bedrijf met de D7-P5510 in dezelfde form factor.

De P5801X is onthuld tijdens een presentatie van Intel op het Open Compute Project. Officiële details zijn nog niet over de ssd onthuld, maar Blocks and Files weet de grote lijnen van de ssd op een rij te zetten. Zo zou hij zijn gebaseerd op de bestaande P5800X-ssd, maar is hij aangepast om op een E1.S-formaat te passen, in tegenstelling tot het U.2-formaat van de P5800X. E1.S staat ook wel bekend als short ruler of gumstick. Die laatste naam wordt overigens ook vaak gebruik voor M.2-ssd’s.

Snelste ssd ter wereld

De ssd komt in capaciteiten van 400 en 800GB en is volgens Intel de snelste ssd in de wereld. In tegenstelling tot zijn U.2-broer heeft de P5801X geen varianten van 1,6 en 3,2TB, vermoedelijk vanwege ruimtegebrek op de kleinere form factor. Wel zijn de iops-prestaties licht verbeterd, net als de lees- en schrijfsnelheden.

D7-P5520

Waar de P5801X een E1.S-tegenhanger van de P5800X is, is de D7-P5520 dat van de D7-P5510. Meer details dan het typenummer van de D7-P5520 en form factor zijn niet bekend, maar de specificaties zijn vermoedelijk vergelijkbaar met de bestaande U.2-ssd. De D7-P5510 is een 2,5″-ssd met een PCIe 4.0-interface en 144 lagen aan 3D-gestapeld tlc-geheugen. Verder haalt hij respectievelijk 930.000 en 190.000 iops in lezen en schrijven, en respectievelijk 7 en 4,2GB/s.

Officiële aankondiging komt nog

Verdere details over de nieuwe ssd’s laten op zich wachten totdat Intel met de officiële aankondiging komt. Wel is bekend dat de eerste samples van de ssd’s dit jaar nog te verwachten zijn. Bij de P5801X is dat in het derde kwartaal, om iets preciezer te zijn.

E1.L en E1.S

Intel heeft het ruler-formaat voor server-ssd’s in 2017 aangekondigd. Het formaat is bedacht om gemakkelijk ssd’s in een 1U-behuizing kwijt te kunnen. De form factor is in verschillende smaken verkrijgbaar. E1.L is een groot formaat dat tot diep in de server gestoken wordt, terwijl E1.S ongeveer even hoog en breed is, maar lang niet zo diep komt.

