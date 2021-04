ProRail sluit overeenkomst voor beter mobiel bereik langs het spoor

De mobiele verbindingen langs het spoor worden de komende jaren beter. Om dat te bereiken heeft ProRail een overeenkomst gesloten met Cellnex om meer zendmasten langs het spoor te bouwen.

Het uiteindelijke doel van de overeenkomst is om de komende jaren het volledige spoornet in Nederland gedekt te hebben, ook de afgelegen gebieden. Naast de drie grote telecomproviders gaat ook ProRail zelf zijn eigen zendapparatuur aan de masten hangen.

Minstens 80 zendmasten

In het contract belooft Cellnex 80 zendmasten neer te zetten bij de spoorlijnen, allemaal op grond die wordt gepacht van ProRail. Bovendien krijgt Cellnex het recht om nog 100 extra masten te bouwen op ProRail-grond en die, samen met de 80 andere masten, te verhuren aan derden.

ProRail wil de masten vooral gebruiken voor zijn eigen GSMR-netwerk. Dit netwerk wordt gebruikt voor het data- en telefonieverkeer dat nodig is om de treinen te laten rijden. Het betere bereik is voor ProRail nodig om het ERTMS-spoorsysteem uit te rollen. Hiermee moet het mogelijk worden om meer treinen op een hogere snelheid en dichter op elkaar te laten rijden.

Voor treinreizigers betekent de deal dat KPN, T-Mobile en Vodafone de kans krijgen om hun dekking langs het spoor te verbeteren. Hierdoor kunnen de reizigers sneller en betrouwbaarder internet in de trein verwachten, met 5G-verbindingen.

Strenge bouweisen

Het gaat nog enkele jaren duren voordat de bouw van deze zendmasten is afgerond. Constructie langs het spoor is riskant en onderhevig aan strenge veiligheidseisen. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan om te bouwen als er treinen rijden. ProRail werkt aan een vereenvoudigde procedure om het plaatsen van netwerkapparatuur van telecomproviders zo soepel mogelijk te maken, zodra de zendmasten eenmaal staan.

Twee vliegen in een klap

Arjen Boersma, Chief Information Officer bij ProRail: “Het aantal treinreizigers in Nederland neemt de komende twintig jaar met zeker 30 procent toe. Dat betekent ook dat meer mensen in de trein mobiel bereik en internet nodig hebben. Met deze stap slaan we dus twee vliegen in een klap: enerzijds creëren we een belangrijke voorwaarde voor het laten rijden van meer treinen, en anderzijds helpt het telecomproviders en vervoerders om te zorgen dat die mensen in de trein straks allemaal nog beter mobiel bereik hebben.”

Tip: Deutsche Telekom verkoopt Nederlandse T-Mobile-zendmasten