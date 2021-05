Proximus weet snelheid kopernetwerk verder op te rekken

Proximus en Nokia passen samen als eerste bedrijven op de wereld ultra dense vectoring toe op wijkkasten. Met deze techniek kunnen meer huishoudens met een grotere bandbreedte op het internet worden aangesloten.

Ultra dense vectoring, of 2MX6, is een techniek die Nokia en Proximus samen hebben ontwikkeld. De techniek verdubbelt zowel het maximale aantal huishoudens dat op een ROP (wijkcentrale) kan worden aangesloten als de bandbreedte naar individuele huishoudens. Het maximaal aantal huishoudens gaat van 200 naar 400 en de overgang van 17 naar 35MHz is goed voor de verdubbeling aan bandbreedte, aldus DataNews.

Limieten van koper overkomen

De techniek maakt het mogelijk om de capaciteit van het kopernetwerk nog verder op te rekken. De wijkkasten van Proximus zijn al sinds 2004 met glasvezel aangesloten, maar in veel gevallen gaat het laatste stukje vanaf de wijkkast naar de eindgebruiker nog over koper. Een belangrijk nadeel van koper is dat de bandbreedte sterk afneemt naarmate de afstand tot de wijkkast groter wordt. Hierdoor heeft zo’n 2,8 procent van de Belgische bevolking geen toegang tot een internetsnelheid van 100Mbit/s of hoger. 0,9 procent haalt niet eens de 30Mbit/s.

De snelheidsverdubbeling die ultra dense vectoring teweegbrengt, moet daar verandering in brengen. Proximus is van plan om in 2028 70 procent van de Belgische huishoudens op glasvezel aangesloten te hebben. Voor de huizen die voorlopig nog geen glasvezelverbinding hebben, zal de upgrade welkom zijn. De provider wil de techniek dan ook vooral inzetten in gebieden waar voorlopig geen upgrades naar glasvezel gepland zijn.

Primeur

Met de toepassing van ultra dense vectoring hebben Proximus en Nokia een primeur in handen. De nieuwe techniek is beter in staat om de ruis van de honderden netwerkparen in een wijkkast te onderdrukken dan wat er tot op heden mogelijk was. Hiervoor is een boel rekenkracht nodig en moest Nokia een eigen chipset ontwikkelen. Nokia wil de nieuwe techniek ook elders in de wereld gaan aanbieden.

