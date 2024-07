Proximus neemt volledige controle over grootste fibernetwerk van Vlaanderen

Proximus is de volledige en enige eigenaar van Fiberklaar geworden. De stap kostte Proximus 246 miljoen euro.

Het glasvezelbedrijf Fiberklaar, was als joint venture opgericht door de telecomprovider in samenwerking met Zweedse EQT Infrastructure. Binnen die opstelling had Proximus 49,67 procent van het bedrijf in handen. Het meerderheidsbelang van EQT Infrastructure wordt nu overgekocht voor 246 miljoen euro. Proximus wordt op die manier volledig eigenaar van Fiberklaar.

“Fiberklaar zal zijn activiteiten voortzetten als een zelfstandige entiteit binnen de Proximus Groep”, meldt Proximus. De overname zou voordelen opleveren voor een grotere flexibiliteit in de uitrol van glasvezel in Vlaanderen. “Bovendien wordt verwacht dat de overeenkomst synergieën zal opleveren door het optimaliseren van financieringskosten en zal toelaten best practices uit te wisselen en de fiberuitrol op een efficiënte, kwalitatieve en klantvriendelijke manier verder te zetten.”

Grootste fibernetwerk in België

De joint venture Fiberklaar werd in 2021 ingericht. Het bedrijf vormde sindsdien de partner van Proximus voor de uitrol van zijn glasvezelnetwerk. Proximus werd zo de eerste telecomspeler in België die aan de slag kon met de aanleg van dit netwerk. Volgens de meest recente cijfers zijn er momenteel 481.000 woningen voorzien van een glasvezelaansluiting.

Sinds de zomer van 2023 is er in België een tweede grote telecomspeler gestart met de uitrol van het glasvezelnetwerk. Daarvoor zette Telenet een overeenkomst op met Fluvius, dat vorm kreeg in het glasvezelbedrijf Wyre.

Verwachtingen opgetrokken

De telecomspeler stelt de verwachtingen van de Proximus Group al bij naar boven door de overname van Fiberklaar. “Volgend op de overname van 100% van Fiberklaar zal onze balans ook hun investeringen in fiber weerspiegelen. Bijgevolg ramen we dat de totale geconsolideerde capex voor de Proximus Groep voor 2024 zal uitkomen op ongeveer 1,36 miljard EUR”, stelt CEO Guillaume Boutin.

