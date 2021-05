Google introduceert nieuwe TPU v4 ASIC’s voor ML-workloads

Google heeft tijdens Google I/O de laatste versie v4 van zijn Tensor Processing Units (TPU) ASIC’s aangekondigd. Deze nieuwe eigen supersnelle chipsets moeten vooral het verwerken van workloads voor machine learning (ML) binnen de Google-datacenters gaan versnellen.

Met de komst van de tijdens de keynote van CEO Sundar Pichai aangekondigde TPU v4 ASIC’s kunnen volgens de techgigant de verwerkingssnelheden en trainingsmogelijkheden voor ML binnen Google Cloud met een factor twee en meer worden versneld. Hierbij worden de ASIC’s in speciale omgevingen gekoppeld aan de TensorFlow AI-technologie van de techgigant.

TPU v4 ASIC’s vormen pods

Concreet worden de nieuwe TPU v4 ASIC’s binnen de Google-datacenters samengevoegd in specifieke supercomputeromgevingen of ‘pods’. Een enkele v4 pod beschikt over maar liefst 4.096 v4 ASIC’s en beschikt over tien keer zoveel interconnectiebandbreedte per chipsets in vergelijking met andere netwerktechnologie. Dit levert per pod een extreme rekenkracht op van meer dan één exaflop in floating-point operations per second (FLOPS).

Voor het kunnen bereiken van een rekenkracht van 1 exaflop was tot voor kort een op maat gemaakte supercomputer nodig, maar met de komst van de TPU v4 ASIC’s dus niet meer, zo gaf CEO Sundar Pichai aan. Google heeft volgens hem op dit moment al veel van deze pods uitgerold en binnenkort komen er meer TPU v4 pods in de Google datacenters beschikbaar.

Meer mogelijkheden voor ML

De introductie van de TPU v4 ASIC’s maakt onderdeel uit van Google’s strategie om klanten nog beter de voordelen van AI en ML te kunnen laten gebruiken. De ASIC’s, gecombineerd met de specifieke Google TensorFlow open source machine learning software library, kunnen klanten nu gebruiken om nog sneller hun ML-modellen te ontwikkelen en te draaien. Ook lanceerde Google Cloud tijdens het recente Google I/O-evenement het Vertex AI-platform, waarvan Techzine al melding maakte, voor alle ML-tooling die bedrijven voor hun modellen nodig kunnen hebben.

