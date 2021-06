HPE en Nutanix lanceren gezamenlijke DBaaS-oplossing

HPE en Nutanix slaan de handen ineen en komen met een gezamenlijke Database-as-a-Service (DBaaS)-oplossing. De oplossing wordt aangeboden via HPE’s as-a-service-portfolio GreenLake.

HPE en Nutanix versterken de onderlinge banden en komen nu met een nieuwe oplossing die, naar eigen zeggen, bedrijven er meer toe moet bewegen om de cloud en in het bijzonder de multicloud te omarmen.

Daarnaast wil Nutanix op deze manier, zo geven experts aan, de verkoop van zijn oplossingen via partners verder omhoog schroeven. De Hyper-Converged-specialist gebruikt hiervoor vooral zijn partnerships met hardware-leveranciers. Vorige maand kondigde Nutanix al de verkoop van hosted desktopoplossingen (DaaS) aan in samenwerking met Lenovo. De samenwerking met HPE is wel de grootse die Nutanix heeft met de diverse leveranciers. Gezamenlijk hebben beide techgiganten meerdere gezamenlijke oplossingen in de aanbieding.

DBaaS-oplossing Nutanix en HPE

De nu aangekondigde samenwerking op het gebied van DBaaS met HPE is dus een logisch vervolg van deze Nutanix-strategie. Concreet worden binnen deze samenwerking Nutanix Era, een multi-database beheeroplossing, gecombineerd met de ProLiant-servers van HPE. Deze cloudgebaseerde dienst wordt vervolgens aangeboden via het as-as-serviceprogramma HPE GreenLake. Door de gezamenlijke oplossing via het as-a-serviceprogramma van HPE aan te bieden, zorgt Nutanix ervoor dat zijn oplossingen nog verder in de applicatie-stack van HPE GreenLake komen, zo geven experts aan.

Functionaliteit

Met de gezamenlijke DBaaS-oplossing kunnen klanten applicaties en databases in enkele minuten uitrollen op basis van pay-per-use. Hiermee krijgen ze alle functionaliteit voor deze applicaties en databases, zoals governance, visibility en compliance, die zij ook in een on-premises-omgeving zouden krijgen.

Klanten kunnen met de DBaaS-oplossing ook verschillende taken geheel optimaliseren, consolideren en automatiseren voor al hun database-omgevingen. Bovendien ondersteunt de oplossing het beheer van de belangrijkste databases op de markt, zoals Oracle Database, Microsoft SQL Server, MySQL, PostgreSQL en MariaDB.

De gezamenlijke Nutanix-HPE DBaaS-oplossing is vanaf volgende maand beschikbaar via HPE GreenLake.

