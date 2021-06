Qua namen passen de bedrijven al goed bij elkaar, maar nu gaan ze ook samen. Althans, Xilinx heeft Silexica overgenomen. Het bedrijf is een chipmaker en investeert nu in de aankoop van een maker van C/C++-tools. De exacte details zijn onbekend.

Momenteel zit Xilinx zelf in een afrondingsproces: het wordt voor 35 miljard dollar (29 miljard euro) overgenomen door AMD. Hoewel er over de overname van Silexica weinig details bekend zijn, heeft Xilinx wel iets losgelaten. Het laat weten dat het van plan is om de software van Silexica te combineren met zijn SLX FPGA-toolsuite en Xilinx Vitis. Het doel is dat ontwikkelaars van software zo makkelijker kunnen werken aan ingewikkelde apps.

Executive vice president van Xilinx, Salil Raje, heeft gezegd dat Xilinx vooral ging voor de programmeerbaarheid van software om zo te zorgen dat het pad van software naar hardware nog efficiënter zou zijn. “De technologie van Silexica vormt een aanvulling op onze bestaande Vitis-oplossing en roadmap en zal ons vermogen versnellen om een ​​breder scala aan ontwikkelaars aan te trekken die onze heterogene computerarchitecturen willen benutten”, zegt Raje.

Silexica

Silexica’s SLX FPGA-toolsuite pakt niet-synthetiseerbare en niet-hardwarebewuste C/C++-code aan. Daarnaast detecteert het applicatieparallellisme, voegt het pragma’s in en bepaalt het een optimale software- en hardwarepartitionering. De tool is dan ook gemaakt om het gat tussen de softwareontwikkelaar en hardwareontwikkelaar te dichten.

Silexica wordt gerund door ex-Xilinx-topman Odendahl. Hij zegt: “De integratie van onze technologie met het Xilinx Vitis-portfolio sluit volledig aan bij ons doel om adaptive computing toegankelijk te maken voor softwareontwikkelaars. We zijn verheugd om de reis voort te zetten als onderdeel van het Xilinx Vitis-team.”