Stichting Stop5GNL moet naar bestuursrechter voor 5G-verbod

Het gerechtshof in Den Haag heeft besloten zich niet inhoudelijk bezig te houden met een mogelijk 5G-verbod. De zaak die Stichting Stop5GNL had aangespannen, zou namelijk niet thuishoren bij een civiele rechter. In plaats daarvan wordt de organisatie doorverwezen naar een bestuursrechter.

Stichting Stop5GNL was een procedure begonnen tegen de staat om een verbod op 5G te bewerkstelligen. De stichting claimt inwoners van Nederland te willen beschermen tegen de vermeende gezondheidsrisico’s van de technologie. De elektromagnetische velden die bij mobiele communicatie worden gebruikt, en in het bijzonder bij de 5G-norm, zouden volgens de stichting namelijk schadelijk zijn voor de gezondheid. De overheid zou volgens Stichting Stop5GNL deze gezondheidsrisico’s niet uitvoerig genoeg hebben onderzocht. De rijksoverheid geeft echter aan dat de stralingswaarde die van Nederlandse antennes wordt gemeten, ver onder het niveau ligt dat volgens deskundigen schadelijk zou kunnen zijn voor mensen.

Van hoger beroep naar bestuursrechter

Vorige maand stapte Stichting Stop5GNL ook al naar de rechter om de uitrol van het nieuwe 5G-netwerk te stoppen. De rechter was echter van mening dat er geen aanleiding was om hier gehoor aan te geven. In tegenstelling tot wat de stichting claimde, zou de staat zich wel degelijk aan de regels houden. Hierop ging de organisatie in hoger beroep, maar het ziet ernaar uit dat ze naar de bestuursrechter moeten stappen.

Als alles volgens de planning doorgaat, start de overheid op 29 juni met de eerste veilingen van frequenties voor het 5G-netwerk. Eerst zijn frequenties van de 700 megahertz bandbreedte aan de beurt. Deze zullen echter nog geen grote snelheidsvoordelen met zich meebrengen. Pas met de 3,5 GHz bandbreedte wordt de snelheidswinst goed zichtbaar. De verhoogde snelheid baant de weg voor verschillende toepassingen, zoals bijvoorbeeld autonome auto’s. De veiling voor de 3,5 GHz frequentieband begint in 2022.

