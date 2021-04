Aruba voegt nieuwe securityfeatures toe aan edgeplatform

HPE-dochterbedrijf Aruba heeft een aantal nieuwe features toegevoegd aan zijn Edge Services Platform. Het gaat vooral om een set integraties met andere softwareoplossingen van Aruba.

In een persbericht noemt Aruba drie verbeteringen voor zijn Edge Services Platform. De eerste is integratie van het ClearPass Policy Manager-platform met het Aruba EdgeConnect SD-WAN-edge-platform. Dit moet de identificatie van gebruikers, IoT-apparaten en werknemersrollen faciliteren en een securitybeleid voor de basis van een SASE WAN-edge helpen bouwen. Bovendien hoeven er dan niet meer honderden VLAN’s aangemaakt te worden voor elke klasse van gebruikers en apparaten, wat het beheer van het netwerk moet vereenvoudigen.

Threat Defense

Naast ClearPass Policy Manager heeft Aruba ook zijn Threat Defense geïntegreerd met EdgeConnect. Hierdoor kan het EdgeConnect-platform gebruikmaken van de Aruba Threat Infrastructure, waarbij informatie over bedreigingen wordt gedeeld tussen Aruba Central en EdgeConnect. Zo krijgen klanten transparantie van en inzicht in het volledige netwerk, aldus Aruba.

Eenvoudigere integratie met securitypartners

Tot slot heeft Aruba zijn Orchestrator-managementconsole nu standaard voorzien van algemene informatie over de diensten van de cloudsecuritypartner. Zo kunnen netwerkbeheerders hun Aruba-filialen eenvoudiger koppelen aan de POP’s en clouddatacenters van de partner. Hiermee wil Aruba meer keuzevrijheid voor cloudsecurityoplossingen bieden.

David Hughes, oprichter van Silver Peak en senior vice president van de WAN-divisie bij Aruba: “Dankzij de integratie van ClearPass Policy Manager en Aruba Threat Defense met het EdgeConnect SD-WAN-edge-platform kunnen we binnen het gehele Aruba secure edge-portfolio een consistent kader leveren voor een securitybeleid gebaseerd op de identiteit van de gebruikers. Met deze krachtige combinatie kunnen klanten in hun eigen tempo overstappen van hun legacy datacenter-centrische netwerkarchitectuur naar een cloud-WAN-oplossing met security op basis van de Zero Trust- en SASE-principes. Enterprise-klanten kunnen ons on-premise EdgeConnect WAN-edge-platform inzetten om securityregels vanaf de edge af te dwingen, en die op een eenvoudige manier integreren met toonaangevende cloudsecuritydiensten van de leverancier van hun keuze. Bovendien kunnen ze al die diensten centraal beheren binnen Aruba Orchestrator.”

Integratie van Silver Peak-producten

Veel van de nieuwe diensten zijn het gevolg van de overname van Silver Peak die HPE afgelopen jaar heeft afgerond. HPE vertelde toen al de SD-WAN-technologieën van Silver Peak te willen integreren met het Edge Server Platform van Aruba. Met de huidige aankondigingen zijn die integraties iets verder uitgebreid.

Tip: HPE ontwikkelt breed portfolio voor IoT/edge computing