Intel geeft HPC-portfolio boost met Sapphire Rapids-chipsets

Intel geeft zijn High Performance Computing (HPC)-portfolio een boost met de introductie van de Sapphire Rapids-chipsets. Ook introduceert de chipsetfabrikant hiervoor nieuwe Ethernet-netwerktechnologie en een oplossing voor distributed application object storage (DAOS).

HPC is voor veel bedrijven, vooral als zij willen profiteren van AI en data analytics, een must have. Ook Intel ziet steeds meer in HPC en ontwikkelt daarvoor hardware. De chipsetfabrikant zoekt hierbij naar het ontwikkelen van een uitgebalanceerd systeem voor HPC, zonder dat klanten bij het gebruik belemmeringen krijgen.

Introductie Sapphire Rapids chipsets

De recente aankondigingen voor Intel’s HPC-portfolio zijn daarom geheel in lijn met deze gedachte. De belangrijkste noviteit is de introductie van de Sapphire Rapids-chipsets. Dit is de nieuwe generatie van de bestaande Intel Xeon Scalable-processors.

De Sapphire Rapids-chipsets bieden een geïntegreerd high bandwith memory (HBM)-geheugen. Dit biedt een grote boost voor de geheugenbandbreedte, zodat klanten hiermee makkelijker HPC-applicaties kunnen draaien voor workloads die een hoge geheugenbandbreedte vereisen.

De chipsets versnellen het werken met HPC-applicaties en de I/O-bandbreedte ook door ondersteuning van PCI Express 5.0 en Compute Express Link 1.1. Dit maakt de Intel Sapphire Rapids-chipsets vooral geschikt voor ingewikkelde use cases voor rekenkracht, networking en storage. Daarnaast zijn de nieuwe chipsets ook zeer geschikt voor HPC- en AI-workloads met behulp van de ingebouwde AI acceleration engine Intel Advanced Matrix Extensions. Verdere details van de Intel Sapphire Rapids-chipsets worden binnenkort bekendgemaakt.

Ethernet-technologie en ondersteuning DAOS

Naast de Intel Sapphire Rapids-chipsets, presenteert de chipsetfabrikant voor de upgrade van zijn HPC-portfolio ook een nieuwe high performance netwerktoepassing op basis van Ethernet. Voor het mogelijk maken van Ethernet-technologie voor kleinere HPC-clusters, combineert de chipsetfabrikant nu zijn standaard Intel Ethernet 800-series van netwerkadapters en -controllers met switches op basis van Intel Tofino p4-programmeerbare Ethernet switch ASIC’s en de Intel Ethernet fabric-software suite.

Verder ondersteunt Intel nu op commerciële basis distributed application object storage (DAOS). DAOS is een op open-source gebaseerde software-defined object store. Deze storagetoepassing moet straks de uitwisseling van data tussen de verschillende Intel HPC-architecturen, zoals tussen HPC-processors en de HPC-netwerkonderdelen, optimaliseren.