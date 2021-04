IBM noemt afgesplitste managed infrastructuurdivisie Kyndryl

IBM heeft een nieuwe naam gevonden voor zijn af te splitsen managed infrastructuurdivisie. Vanaf het einde van dit jaar moet deze divisie zelfstandig verder gaan onder de naam Kyndryl.

Met de selectie van de nieuwe naam voor de af te splitsen managed infrastrcutuurdivisie is een volgende stap gezet in de daadwerkelijke ontvlechting van dit onderdeel van het huidige ‘grote’ IBM. Big Blue besloot in oktober 2020, zo berichtten we toen, zijn managed infrastructuurdivisie te scheiden van het moederbedrijf.

Het nieuwe bedrijf dat eerder de werknaam NewCo kreeg, gaat zich volledig richten op het beheren en moderniseren van de infrastructuuromgevingen die klanten zelf in eigendom hebben. Hiervoor helpt het onder meer met hosting, netwerkdiensten, services management, het moderniseren van infrastructuur door het toepassen van AI en automatisering en het migreren en beheren van (multi)cloudomgevingen.

De rest van IBM gaat onder de oude naam verder als een complete specialist op het gebied van hybrid cloud. De techgigant was al eerder deze weg ingeslagen met de overname van Red Hat in 2019. Door zich volledig op hybrid cloud te richten hoopt Big Blue zijn klanten oplossingen en toepassingen te kunnen leveren waarmee zij de kracht van data, moderne applicaties en systemen als Kubernetes beter kunnen benutten.

Betekenis Kyndryl

Over de nieuwe naam is zeer goed nagedacht, op het filosofische af. Volgens IBM moet de naam Kyndryl het nieuwe managed infrastructuurbedrijf een gevoel geven van echte samenwerking en groei. De naam is een samenvoeging van twee woorden. Ten eerste is ‘Kyn’ afgeleid van het woord ‘kinship’. Hiermee moet worden aangegeven dat relaties tussen mensen, werknemers, klanten en partners het centrum vormen van de te volgen strategie van het bedrijf. Ook geeft het aan dat nieuwe relaties moeten worden opgebouwd en worden onderhouden.

‘Dryl’ komt van het woord ‘tendril’ wat een relatie moet leggen naar nieuwe groei en dat het bedrijf altijd samen met klanten en partners werkt om de mensheid in het algemeen verder te helpen.

Strategie Kyndryl

De strategie van het bedrijf is dat het een leidende leverancier wordt op het gebied van het ontwerpen, draaien en moderniseren van kritische technische infrastructuur. Dit moet hen uiteindelijk de meest belangrijke bedrijven en organisaties als klant opleveren. Ook moet dit de ‘toekomst van de mensheid’ verder helpen.

Voor het bereiken van deze doelen gaat Kyndryl samenwerkingsverbanden aan met open allianties en met een divers ecosysteem van partners. Daarnaast start het bedrijf ook met een basis van naar eigen zeggen 4.600 bestaande klanten. Deze klanten komen waarschijnlijk over van IBM. Het hoofdkwartier van Kyndryl wordt in New York gevestigd.

