NorthC sluit Rotterdams datacenter aan op NL-ix netwerk

NorthC Datacenters en NL-ix breiden hun samenwerking uit. De vestiging van NorthC in Rotterdam Zestienhoven wordt aangesloten op het Europese NL-ix netwerk. Alle tien NorthC datacenters zijn nu verbonden met het netwerk van NL-ix.

Gezamenlijk genereren de gebruikers van NL-ix in de Rotterdam-Den Haag Metropool 1,2 Tb/s aan verkeer en is de totale aangesloten capaciteit 2,86 Tb/s. NL-ix en NorthC zien de metropoolregio Rotterdam-Den Haag al langere tijd als strategisch gebied. De regio speelt een steeds grotere rol in de Nederlandse economie, geven de partijen aan. De bedrijvigheid is de afgelopen jaren harder gegroeid dan het landelijke gemiddelde, menen ze.

“De regio heeft ook uitstekende kansen om als Smart Digital Region voorop te lopen bij ontwikkelingen zoals het Internet of Things, 5G, de cloud en andere digitale innovaties. Dit alles vraagt om snelle dataverbindingen en moderne datacenters: de essentiële fundamenten van onze digitale infrastructuur.”

Capaciteit omhoog naar 4,5MW

Bart van Aanholt, Chief Commercial Officer bij NorthC, is verheugd met de versterkte samenwerking: “Goede en betrouwbare verbindingen met de buitenwereld zijn essentieel voor onze klanten. NorthC is altijd op zoek naar sterke on-site partners die kwalitatief hoogwaardige diensten aan onze klanten bieden. Met de komst van NL-ix kunnen we onze Rotterdamse klanten nog beter van dienst zijn. We zijn nu bezig met het vergroten van onze capaciteit in Rotterdam, in eerste instantie tot 4,5MW. We zijn klaar om de verdere groei te faciliteren, samen met lokale partners zoals NL-ix”.

“Met de aansluiting van NorthC verbinden wij nu de acht belangrijkste datacenters in de regio Rotterdam-Den Haag met elkaar en met de rest van het NL-ix netwerk en het internet,” reageert Marien Keizer, Chief Commercial Officer bij NL-ix. “We zijn vastbesloten een belangrijke rol te blijven spelen in de verdere ontwikkeling en ontsluiting van deze regio.”