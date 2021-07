Internetknooppunt AMS-IX breidt uit naar regio Rotterdam Den Haag

Internetknoopunt AMS-IX breidt zijn capaciteit uit naar de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Binnenkort krijgen bedrijven ook toegang tot één van de grootste internet exchanges ter wereld vanuit datacenters in Rotterdam en Naaldwijk.

De komst van de rechtstreekse AMS-IX-connectiviteit moet de Metropoolregio Rotterdam Den Haag aantrekkelijker maken voor grote bedrijven om zich in deze regio te vestigen. De connectiviteit biedt hen toegang tot één van de grootste internet exchanges ter wereld. Via de AMS-IX hebben bedrijven directe verbindingen met een veelvoud aan netwerken regionaal en wereldwijd en kunnen zij daardoor een hoge kwaliteit en efficiëntie van digitale diensten garanderen. Op dit moment handelt de AMS-IX ongeveer meer dan 10Tbit/s aan internetverkeer af.

Vijf- en zestiende AMS-IX datacenter

Tot nu toe was de AMS-IX alleen gevestigd in 14 door glasvezel met elkaar verbonden datacenters in en rondom Amsterdam. Met de nu geplande uitbreiding naar de Metropool-regio Rotterdam-Den Haag kan de internet exchange zijn capaciteit verder uitbreiden. De twee datacenters in de Zuid-Hollandse regio worden het vijf- en zestiende fysieke datacenter waaruit de AMS-IX zijn knooppuntdiensten aanbiedt.

Start bouw

AMS-IX gaat deze zomer beginnen met het bouwen van de zogenaamde ‘Points of Presence’ (PoP’s) in de regio. Deze worden gevestigd in een datacenter van Smartdc in Rotterdam en in een datacenter van Greenhouse Datacenters in Naaldwijk.

Beide datacenteraanbieders zijn natuurlijk blij dat AMS-IX voor hun datacenters kiest. Voor de Metropoolregio Rotterdam Den Haag is de komst van de AMS-IX natuurlijk ook zeer prettig. “De komst van AMS-IX is van groot belang voor de groei van de economie in onze regio”, geeft Saskia Bruines, wethouder Economie in Den Haag en portefeuillehouder voor Digitale connectiviteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag aan.