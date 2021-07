Synology komt met nieuwe HAS5300 3,5 inch SAS-HDD’s

Synology heeft nieuwe HDD’s aangekondigd. Het gaat om een serie HAS5300 3,5 inch SAS-HDD’s die bedrijven moeten helpen. Bedrijven hebben een verhoogde vraag naar opslagsystemen die hoge capaciteit aankunnen en goed blijven presteren.

De HAS5300-schijven zijn er in drie modellen: 16TB, 12TB en 8TB. De release volgt op de HAT5300-serie uit januari. Deze schijven kunnen gecombineerd worden met de producten uit de SA-serie en de UC-serie van Synology.

Synology

De nieuwe schijven zijn goedgekeurd voor een Mean Time to Failure van 2,5 miljoen uur en ondersteunen een workload van 550 TB per jaar. Om de gegevensintegriteit van de kritieke toepassingen te waarborgen, is er persistente schrijfcachetechnologie toegevoegd. De schrijven zijn gebaseerd op het SAS-protocol en stellen bedrijven in staat om maximaal 180 schijven op te schalen in de Synology SA-serie. Bedrijven kunnen daarnaast de beschikbaarheid van hun iSCSI-systeem opschalen dankzij de dubbele controller-mogelijkheden die UC3200 active-active IP-SAN biedt.

Productmanager Peggy Weng van Synology zegt: “Deze schijven bieden een ononderbroken gegevensoverdrachtssnelheid tot 274 MB/s. Daardoor zijn ze de ideale keuze voor bedrijven die maximale prestaties en betrouwbaarheid nodig hebben. Of het nu gaat om grootschalige videobewaking, postproductie van multimedia of andere processen met hoge volumes, de HAS5300-schijven leveren gelijkmatige professionele prestaties.”

HAS5300

De modellen zijn meer dan 200.000 uur getest in compatibiliteit en belasting en Synology garandeert dan ook dat de schijven betrouwbaar zijn. Dat biedt klanten de mogelijkheid om betrouwbare opslagoplossingen te maken. Vooral in combinatie met Synology-systemen werken de schijven goed, wat merkbaar is in RAID-reparaties.

Weng: “Vanwege aangepaste firmware en optimalisatie voor Synology-hardware verlopen de RAID-reparaties op systemen met HAS5300-schijven 27% sneller dan bij vergelijkbare schijven op de markt. Hierdoor verkeren arrays aanzienlijk minder lang in beschadigde toestand. Bovendien wordt de langetermijnbeschikbaarheid van systemen verbeterd.”

De firmware-updates van de HAS5300’s zijn tegelijk met de updatse van DiskStation Manager, het Synology-besturingssysteem. Er is vijf jaar garantie op de schijven.

De HAS5300-schijven (16TG, 12TB en 8TB) zijn vanaf nu te koop bij Synology-verkopers.