Het Taiwanese Synology meldt via een persbericht dat het komt met SATA HDD’s uit de Plus-serie. Het bedrijf stelt dat ze speciaal zijn ontworpen om te voldoen aan de “betrouwbaarheids-, uithoudingsvermogen- en prestatievereisten van 24/7 opslag in de instap- en reguliere systemen van Synology.”

De Plus-naamgeving geeft aan dat het hier gaat om een serie van HDD’s onder de Enterprise-reeks. Het gaat om vier nieuwe modellen, waarvan drie alleen qua capaciteit verschillen. De HAT3300-4T, HAT3300-6T en HAT3300-8T draaien allemaal op 5.400 rpm en hebben een sequentiële gegevensoverdracht van 202 MB/s. Voor het HAT3300-12T-model gelden iets andere specs. De draaisnelheid is hier 7.200 rpm en de overdracht van data kan tot wel 240 MB/s zijn.

Betrouwbaar en compatibel

Wie bekend is met NVMe SSD’s zal niet versteld staan van deze snelheden, maar het gaat hier immers om een NAS-gericht product. MTBF (Mean Time Between Failures) zou een indrukwekkende 1 miljoen uren zijn. Synology biedt een garantie voor drie jaar.

De werkbelasting per jaar is 180 TB, iets dat de harde schijven volgens Synology uitermate geschikt maakt voor probleemloze ondersteuning van meerdere gebruikers tegelijk.

“Deze schijven, ontworpen met Synology-systemen in gedachten, zijn ideaal voor gebruikers die betrouwbare opslagcapaciteit nodig hebben, inclusief het gemak van DSM-firmware-updates en één ondersteuningsloket voor alle systeemproblemen,” vertelt Peggy Weng, Productmanager bij Synology.

Die compatibiliteit met een Synology-NAS is natuurlijk essentieel. Immers zijn deze schijven bedoeld om meer inkomsten te genereren voor de aanschaf van een NAS, in plaats van dat ook concurrentie als Western Digital of Seagate ervan profiteert.

Andere pluspunten die Synology uitstipt zijn “moeiteloze firmware-updates” dankzij Synology DiskStation Manager en ondersteuning van het Synology-supportteam bij eventuele problemen.

