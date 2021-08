Marvell lijft Innovium in

Marvell Technology heeft aangekondigd dat het Innovium overneemt om beter te kunnen concurreren op de datacentermarkt.

Marvell wil met Innovium, maker van chips voor datacenter-switches, deelnemen aan het snel groeiende segment van de switchmarkt. “De TERALYNXTM-switchingarchitectuur van Innovium levert ultralage latency en innovatieve telemetrie, die essentieel zijn in de hedendaagse cloud-scale datacenters,” legt Marvell uit.

De afzonderlijke servers en opslagapparaten die samen een datacenter vormen, zijn met elkaar verbonden met switches, die gespecialiseerde netwerkchips gebruiken. Tot een paar jaar geleden werden die vrijwel allemaal gemaakt door Broadcom. Startup Innovium ging concurrerende chips maken en had binnen twee jaar na de lancering van het eerste product al een marktaandeel van 20 procent. Vorige maand zei het bedrijf dat het de meeste van ’s werelds 25 grootste cloudproviders hun chips gebruiken of testen.

Groeiende markt

Door de startup over te nemen, kan Marvell een groter deel van de miljarden dollars binnenhalen die cloudproviders jaarlijks uitgeven aan datacenterhardware. Deze uitgaven zullen alleen maar toenemen naarmate meer bedrijven hun workloads naar de cloud verplaatsen, het bedrijf schat dat de markt in 2026 goed is voor 2 miljard dollar (1,7 miljard euro) en elk jaar 15 procent zal groeien.

De overname zal de jaarlijkse omzet van Marvell over twee jaar verhogen met zo’n 150 miljoen dollar (125 miljoen euro). Marvell betaalt 1,1 miljard dollar voor de deal (927 miljoen euro), maar doet dat geheel in eigen aandelen, iets meer dan 19 miljoen stuks, dat is iets meer dan de omzet van het bedrijf in het afgelopen tweede kwartaal.