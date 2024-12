Intel benadert Marvell-CEO Murphy als opvolger Gelsinger, ook Tan optie

De zoektocht naar een nieuwe CEO voor Intel is in volle gang, met een duidelijke voorkeur voor een externe kandidaat. Twee namen worden daarbij nadrukkelijk genoemd: Matt Murphy en Lip-Bu Tan.

Deze namen circuleren volgens bronnen van Reuters tijdens de evaluatie van een selecte groep externe kandidaten. Intel wil dat de nieuwe CEO zo snel mogelijk aan de slag kan. De vacature ontstond nadat eerder deze week het vertrek van Pat Gelsinger werd aangekondigd. Hoewel dit officieel als pensioen werd gepresenteerd, had Gelsinger weinig keuze. Als hij besloot aan te blijven, zou hij alsnog vervangen worden. De reden hiervoor ligt in een conflict met de Raad van Bestuur over een herstructureringsplan.

Topkeuzes

Voor Intel lijkt Matt Murphy een logische keuze. Sinds 2016 is hij CEO van chipbedrijf Marvell en daarvoor werkte hij meer dan 20 jaar bij het voormalige Maxim Integrated, waar hij diverse leidinggevende functies bekleedde. Zijn uitgebreide ervaring in de chipindustrie maakt hem een geschikte kandidaat. Intel zou Murphy inmiddels benaderd hebben, maar het is de vraag of hij beschikbaar is. Tijdens een recente call over de financiële cijfers van Marvell benadrukte hij nog 100 procent gefocust te zijn op Marvell.

Een andere serieuze kandidaat is Lip-Bu Tan, een industrieveteraan met nauwe banden met Intel. Hij wordt al enige tijd genoemd als mogelijke opvolger van Gelsinger, en die kans lijkt nu groter dan ooit. Tan was eerder CEO van chipsoftwarebedrijf Cadence Design en maakte deel uit van de Raad van Bestuur van Intel. Zijn vertrek bij Intel destijds was echter opmerkelijk: hij stapte op vanwege een conflict met Gelsinger over het herstructureringsplan. Onder meer de details over de omvang van het personeelsbestand en de bedrijfscultuur stonden hem niet aan.

Tip: Intel CEO Pat Gelsinger per direct weg