Delta introduceert prijsmodellen voor zijn glasvezelstrategie

Telecom- en internetaanbieder Delta heeft nu de prijsmodellen aangekondigd die horen bij zijn onlangs aangekondigde glasvezelstrategie voor het verglazen van 2 miljoen huishoudens tegen 2025. 1 Gbps wordt hiervoor de norm.

Delta wil een serieuze concurrent gaan vormen voor het glasvezelnetwerk van KPN en het kabelnetwerk van VodafoneZiggo. Onlangs kondigde de telecom- en internetaanbieder hiervoor een ambitieuze strategie aan waar het tegen 2025 2 miljoen huishoudens heeft verglaasd. Eind dit jaar moeten dat er al 1 miljoen zijn.

Voor deze strategie gebruikt Delta, via dochteronderneming Delta Fiber, zogenoemde XGS-PON-technologie. Met PON-technologie wordt de glasvezelverbinding in wijken optisch opgesplitst, waarna de signalen naar de woningen gaan. De op dit moment gebruikte GPON-technologie biedt snelheden tot 1 Gbps, met XGS-PON kan maar liefst een verbinding tot 10 Gbps worden geleverd. De XGS-PON-infrastructuur is in de basis ook klaar voor een upgrade naar 25G-PON. Dit betekent dat met een eenvoudige technische aanpassing, ditzelfde netwerk ook snelheden tot 25 Gbps kan doorgeven.

Abonnementsprijzen bekend

Inmiddels heeft Delta ook de prijzen van de bijbehorende abonnementen bekendgemaakt. Hierbij wordt 1 Gbps de norm. Een 1 Gbps-glasvezelabonnement bij delta gaat straks 45 euro per maand kosten. Ook wordt een 8 Gbps-abonnement in de markt gezet voor 67,50 euro.

Klanten krijgen voorlopig nog een modem die alleen 1 Gbps en 2,5 Gbps LAN-poorten combineert met Wifi 5 en 6 voor het bereiken van de maximale snelheid. Vanaf 2022 komen er nieuwe modems die over een 8 Gbps LAN-poort beschikken.

Bestaande klanten profiteren ook

Ook bestaande glasvezelklanten van Delta profiteren van de komst van de nieuwe strategie en abonnementen. Klanten met een 4 Mbps-abonnement krijgen een gratis upgrade naar 1 Gbps en een korting van 2,50 euro op hun abonnement. Bestaande klanten met een 1 Gbps-abonnement gaan dezelfde prijs van het nu aangekondigde 1 Gbps-abonnement bepalen en gaan daarbij 19 euro erop vooruit.

Tip: Wifi 6E: wat is het en moet je er nu al iets mee?