Overname Arm door Nvidia duurt langer dan verwacht

De overname van Arm door Nvidia duurt langer dan verwacht. Dit bevestigt oprichter en CEO Jensen Huang van de chip- en AI-specialist tijdens de presentatie van de cijfers over het tweede kwartaal van het fiscale jaar 2022.

Volgens Reuters gaf Jensen Huang in een commentaar op de kwartaalcijfers aan dat vooral de onderhandelingen met toezichthouders meer tijd in beslag nemen. Nvidia wil Arm overnemen voor een bedrag van ongeveer 32 miljard euro (40 miljard dollar). De definitieve overname staat gepland voor maart 2022, maar de voortdurende onderhandelingen maken deze termijn lastig, zo lijkt het.

Ook licentiehouders van de Arm-technologie maken bezwaar tegen overname. Arm was een neutrale ontwikkelaar van chiptechnologie. De technologie werd door iedereen binnen de branche toegepast. Nu Arm in handen komt van Nvidia zijn andere chipmakers, zoals Qualcomm, bang geen toegang tot de technologie meer te krijgen.

Ondanks al deze tegenslag, verwacht Nvidia wel dat de voorgenomen overname op tijd zijn beslag krijgt. Daarnaast verwacht de chip-specialist dat bedrijven die nu nog tegen de overname zijn, uiteindelijk de voordelen ervan zullen inzien.

Ander gevoel bij investeerders

Het positieve gevoel over het uiteindelijk slagen van de overname ligt anders bij investeerders. Volgens berichtgeving gaan veel investeerders ervan uit dat de overname uiteindelijk niet door zal gaan. De kans dat de overname door de diverse toezichthouders wordt goedgekeurd, achten zij klein. Wanneer de overname niet doorgaat, zullen zij dan ook nauwelijks reageren. Na de toelichting van de CEO van Nvidia op het onderhandelingsproces daalden de aandelen Nvidia met 2 procent, maar boekte later weer een winst van 2,8 procent.

Cijfers Q2 fiscaal jaar 2022

Ondanks deze teleurstelling, wist Nvidia in het tweede kwartaal van het fiscale jaar goede cijfers te schrijven. De totale omzet voor het bewuste kwartaal kwam uit op een totaal van ongeveer 5,6 miljard euro (6,51 miljard dollar). Dit was maar liefst 68 procent meer dan in dezelfde periode in het fiscale jaar 2021. Vooral werd meer omzet gehaald uit gaming. Nvidia verdiende voor dit segment in de periode ruim 2,6 miljard euro (3,06 miljard dollar). Dit was maar liefst 85 procent meer dan een fiscaal jaar eerder. De omzet uit de datacentermarkt kwam uit op 2 miljard euro (2,37 miljard dollar). Dit was 35 procent meer dan in het fiscale jaar 2021.