Paessler introduceert Building Monitor voor efficiënt gebouwbeheer

Paessler heeft onlangs de cloudgebaseerde dienst Building Monitor geïntroduceerd. Met deze dienst kunnen beheerders en eigenaars van gebouwen via vele sensoren op afstand de omgevingscondities binnen de panden in de gaten houden. Dit moet tot meer besparingen leiden volgens de leverancier.

Building Monitor is een SaaS-oplossing die met behulp van duizenden sensoren, verbonden via de LPWAN-technologie voor IoT-toepassingen, de omgevingscondities binnen gebouwen in de gaten kan houden. De sensoren leveren hiervoor diverse meetwaarden die aan de software-oplossing worden aangeleverd en verwerkt. Alle gegevens worden omgezet in waardevolle informatie. Klanten krijgen deze informatie gepresenteerd in een overzichtelijk dashboard.

Kant-en-klare technologie

Daarnaast krijgen klanten de beschikking over kant-en-klare templates voor specifieke toepassingen, waardoor beheerders meteen na installatie aan de slag kunnen. De SaaS-oplossing biedt ook een alarmfunctie die gebruikers automatisch op de hoogte stelt als drempelwaardes voor bepaalde omgevingscondities worden overschreden. Verder kunnen alle verzamelde monitoringdata voor nadere analyse worden geëxporteerd.

Kostenbesparingen

De oplossing moet beheerders van gebouwen helpen bij het snel detecteren van problemen of afwijkende omstandigheden. Denk daarbij aan het signaleren van gevaren als schimmelvorming, gaslekken of brand. Hierdoor kunnen snel kosten worden bespaard en wordt waardeverlies van het vastgoed voorkomen.

Ook zorgt de monitoringsdienst ervoor dat flink op het energieverbruik kan worden bespaard. Bedrijfsgebouwen dragen direct en indirect bij aan een derde van alle wereldwijde CO2-uitstoot. Met de monitoringsoplossing kunnen beheerders het energieverbruik in de gaten houden en aanpassen al naar gelang de omstandigheden. Met de oplossing kunnen beheerders en eigenaren van vastgoed ook voldoen aan wet- en regelgeving, zoals aan de Europese Energie-Efficiency Richtlijn.

