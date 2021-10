Intel introduceert tweede generatie ‘neuromorphic’ Lohi-processor

Intel heeft een tweede versie van zijn op kunstmatige neuronen gebaseerde processor gepresenteerd. De Intel Lohi2-processor beschikt over meer kunstmatige neuronen die de rekenkracht van het menselijk brein moeten nabootsen.

Op neuronen (neuromorphic) gebaseerde processors moeten de rekenkracht van het menselijk brein proberen te evenaren. Met deze technologie -die duidelijk afwijkt van traditionele processortechnologie- moet het mogelijk worden AI-modellen, vooral voor neurale netwerken, sneller te trainen. Ook zou deze technologie ervoor zorgen dat processors minder energie verbruiken.

Structuur Lohi2-processor

De nu gepresenteerde Intel Lohi2-procssor van Intel beschikt over 1 miljoen kunstmatige rekenunits, ‘de neuronen’, om de rekenprocessen uit te voeren. Deze 1 miljoen neuronen, ondergebracht in 128 cores, bestaan concreet uit maar liefst 2,3 miljard transistors. De neuronen zijn onderling met elkaar verbonden via zogenoemde synapses. Deze verbindingen stellen de neuronen in staat data uit te wisselen en hun rekenwerkzaamheden te coördineren.

De neuronen in de processor wisselen via de synapses data met elkaar uit met signalen die ‘spikes’ worden genoemd. Waar in de voorganger van deze neuromorphic processor deze signalen alleen 1 en 0 konden dragen, maakt de Intel Lohi2-processor het mogelijk integere nummers met deze signalen te versturen. Dit maakt meer rekenkracht mogelijk dan alleen binaire waarden te gebruiken, volgens de chipfabrikant. De rekenkracht van de Lohi2-processor is daardoor tien keer zo snel als zijn voorganger.

Ook kunnen de Intel Lohi2-processors beter worden geprogrammeerd. De voorganger kon slechts één specifiek type neuraal netwerk draaien. De Intel Lohi2-processor kan worden geprogrammeerd voor het draaien van een reeks neurale netwerken. Dit betekent dat eindgebruikers deze processors voor meer use cases kunnen gebruiken.

Nieuw fabricageproces

De nu gepresenteerde neuromorphic processors vallen ook op door hun fabricageproces. De chipsets worden gefabriceerd met het Intel 4-fabricageproces dat zich nog in een pre-productiefase bevindt. In dit fabricageproces wordt extreme ultraviolet (EUV) lithografie toegepast. Hierdoor worden de layout design rules versimpeld, wat snellere productieprocessen mogelijk maakt.

Lava software framework

Verder levert Intel de Intel Lohi2-processor in combinatie met zijn Lava software framework. Dit open-source framework stelt onderzoekers op het gebied van neuromorphic-onderzoek in staat samen aan oplossingen te werken en voort te bouwen op ieders bevindingen. Hiervoor biedt Intel een gezamenlijk set aan tools, methodieken en libraries.

Twee versies

De Intel Lohi2-processor komt in twee smaken op de markt. De Oheo Gulch-versie combineert een enkele Intel Lohi2-processor met een programmeerbare gate array uit het Intel Arria 10-portfolio. Met de Arria 10-unit kunnen gebruikers de Lohi2-chip op afstand beheren via een Ethernet-verbinding. De fabrikant verwacht dat deze versie vooral in laboratoriumomgevingen zal worden toegepast.

Voor meer complexe projecten, biedt Intel voor zijn Lohi2-processor de Kapoho Point-versie. Deze versie bestaat uit maar liefst acht Intel Lohi2-processors. Verschillende Kapoho Point-versies kunnen met elkaar worden verbonden en vormen dan grotere neuromorphic clusters.