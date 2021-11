‘Google wil bij Charleroi zesde Belgische datacenter bouwen’

Google heeft in de buurt van Charleroi grond aangekocht voor het bouwen van een zesde datacenter op Belgische bodem.

Volgens De Tijd heeft de techgigant een stuk grond van 53 hectare aangekocht op het Ecopôle-bedrijvenpark in Farciennes ten oosten van Charleroi. Het stuk grond ligt aan de oever van de rivier de Samber, die kan worden gebruikt voor de koeling van het te bouwen datacenter. Verder is het mogelijk tussen de 200 en 300 MW aan stroom te leveren op de locatie en kunnen er ook zonnepanelen worden geïnstalleerd. De bouw van dit datacenter moet ongeveer 600 miljoen euro kosten.

Uitbreiding activiteiten

Met de aankoop van de grond in Farciennes sorteert Google voor op verdere uitbreiding van zijn datacenteractiviteiten in België. De techgigant heeft al een site in Saint-Ghislain van 90 hectare. Inmiddels staan daar vier datacenters en een vijfde is in aanbouw. Hierdoor staat de site helemaal vol.

Weinig werkgelegenheid

Google heeft in België inmiddels al tussen de 2,6 en 2,8 miljard euro geïnvesteerd. De datacenterlocaties van Google leveren volgens de zakenkrant echter weinig werkgelegenheid op. Op de site in Saint-Ghislain zouden in totaal zo’n 350 mensen werken. In heel België levert de techgigant indirect ongeveer duizend banen op.