GTT beweegt van SD-WAN naar SASE, werkt samen met Palo Alto Networks

GTT Communications kondigt de aankomende beschikbaarheid van een SASE-platform aan. Het bestaande IP-netwerk van GTT vormt de netwerkbasis. Prisma Access, een CASB-dienst van Palo Alto Networks, voorziet in security.

GTT is eigenaar van een wereldwijd IP-netwerk met meer dan 600 PoP’s (Point of Presence). Daarmee verleent de organisatie SD-WAN-diensten aan grootbedrijven en overheden. Dienstverleners als Verizon, AT&T en Cato Networks hebben een soortgelijk fundament. Verkeer wordt door middel van software (Software-defined) over een grootschalig netwerk (Wide Area Network) verplaatst

Elke SD-WAN-dienstverlener kampt sinds 2019 met een verandering. In dit jaar voorspelde Gartner de opkomst van SASE, kort voor secure access service edge. Het begrip omvat een aanpak waarbij cloud security software in een SD-WAN-dienst wordt geïntegreerd.

Voorbeelden van dergelijke security software zijn Cloud Access Security Brokers (CASB) en Firewalls as a Service (FWaaS). Twee softwarecategorieën die ook in de beginjaren van SD-WAN beschikbaar waren, maar pas sinds enkele maanden regelmatig als integraal onderdeel van SD-WAN-diensten worden aangeboden.

Gartner had het dan ook bij het juiste eind. De meeste grote SD-WAN-dienstverleners bieden inmiddels een SASE-dienst aan, of staan op het punt dat te doen. GTT behoort tot de laatstgenoemde groep. De organisatie treedt naar buiten met een bevestiging van een aankomend SASE-platform.

De details

Het precieze moment van beschikbaarheid is vooralsnog onbekend. Wel weten we dat Palo Alto Networks betrokken is bij het veiligheidsaspect van de dienst. GTT meldt dat Prisma Access, een CASB-dienst van Palo Alto Networks, een van de securitypillaren van het platform vormt. In dit artikel plozen we de technologie uitgebreid uit.

Eenmaal gelanceerd, belooft het SASE-platform van GTT een veiligere netwerkbasis voor gebruikers van SD-WAN die het momenteel zonder uitgebreide securitystack doen. Gebruikers die wél over het laatste beschikken vinden een eenvoudigere weg naar hetzelfde doel.

Tip: GTT wil multinationals verbinden met eigen netwerk en SD-WAN