‘Intel verliest eerste plaats als fabrikant van halfgeleiders’

Intel heeft het zwaar op de processormarkt en ook voor halfgeleiders loopt het niet goed. De marktexperts van Omdia berekenden op basis van het derde kwartaal van 2021 dat de Amerikaanse techgigant in het derde kwartaal de nummer één-positie op de halgeleidersmarkt aan Samsung moest afstaan.

Uit onderzoek van de marktexperts van Omdia blijkt dat Intel zijn eerste positie in het halfgeleidersegment in het derde kwartaal van 2021 is kwijtgeraakt. De nummer 1 is nu Samsung Electronics. De Zuid-Koreaanse techgigant boekte op de halfgeleidermarkt in Q3 2021 een omzet van ruim 18 miljard euro (20,96 miljard dollar) en wist zich daarmee van de eerste plaats te verzekeren. In hetzelfde kwartaal boekte Intel een totale omzet van ruim 16 miljard euro (18,79 miljard dollar).

Het is voor de eerste keer sinds het vierde kwartaal van 2018 dat de Amerikaanse techgigant op het gebied van halfgeleiders zijn meerdere in Samsung Electronics moet erkennen. Op de derde plaats bevindt zich producent SK Hynix, gevolgd door Micron. Qualcomm is volgens de experts de grootste stijger in dit marktsegment.

Groei van markt voor halfgeleiders

Volgens de onderzoekers van Omdia blijkt verder dat de markt voor halfgeleiders in het derde kwartaal van 2021 in het algemeen met 7,6 procent is toegenomen. De totale omzet kwam hierbij boven de 133 miljard euro (150 miljard dollar) uit. Hiermee scoort het derde kwartaal van 2021 een record.

Veel omzet uit geheugen

Ongeveer een derde van de omzet uit halfgeleiders kwam voor rekening van geheugen. Geheugen is daarmee het grootste marktsegment. NAND-geheugen boekte daarbij de grootste omzet. Displaydrivers en beeldsensoren hadden een sterkere groei, maar de geheugenmarkt is tot vijf keer groter dan deze laatste twee sectoren.

De geheugensector was ook zeer bepalend voor de totale omzet uit halfgeleiders in het derde kwartaal. Het verklaart de groei van Samsung die vooral halfgeleiders levert voor geheugenoplossingen. Andere belangrijke stimulansen voor het marktsegment waren onder meer het chiptekort en seizoensinvloeden.