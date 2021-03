‘Brand bij Frans datacenter OVH waarschijnlijk door defecte UPS’

OVH-oprichter Octave Klabe heeft meer informatie gedeeld over wat er is gebeurd bij het afgebrande datacenter in Straatsburg. Er zijn sterke aanwijzingen dat de brand is begonnen bij een noodstroomvoeding.

In een video die Klabe naar de website van OVH heeft geüpload, biedt hij zijn excuses aan voor het incident. Ook vertelt hij wat de brand mogelijk veroorzaakt kan hebben.

UPS had net onderhoud gehad

De brandweer heeft met infraroodcamera’s foto’s van het datacenter gemaakt. Daarop was te zien hoe twee noodstroomvoedingen in brand stonden. Dit is opvallend aangezien één van die noodstroomvoedingen die ochtend nog onderhoud had gekregen. Daarbij waren een boel onderdelen vervangen. Toen hij weer werd opgestart, leek er niets aan de hand te zijn. Enkele uren later was echter het hele datacenter afgebrand

Klabe vertelt verder dat er verschillende camera’s in het datacenter waren opgehangen. OVH is nog bezig om daar informatie uit te verzamelen en om de exacte oorzaak van de brand te kunnen onderzoeken. Klabe belooft dat het bedrijf stappen gaat zetten om te voorkomen dat dergelijke situaties opnieuw voorkomen.

Datacenter volledig afgebrand

Woensdag is er brand ontstaan in een datacenter van het Franse hostingbedrijf OVHcloud. Het betreft een datacenter in Straatsburg. Daar heeft het bedrijf vier datacenters staan. Daarvan is SBG2 volledig afgebrand. SBG1 heeft flinke schade opgelopen en SBG3 en 4 zijn ongedeerd gebleven. Momenteel zijn alle vier de datacenters offline.

Naburige datacenters nog minstens een week offline

OVH heeft een uitgebreide update op zijn website geplaatst met informatie voor getroffen gebruikers. Het hostingbedrijf vertelt dat de netwerkinfrastructuur van SBG1 onaangetast is gebleven. OVH denkt op 15 maart weer de stroom naar zijn datacenters te kunnen herstellen en in de dagen daarna weer voorzichtig servers te kunnen opstarten. In week 12 moeten SBG3 en SBG4 weer online komen.

Klanten van OVH kunnen op de korte termijn terecht bij de datacenters die het bedrijf in Roubaix en Gravelines hebben staan. OVH wil daarvoor de komende weken 10.000 nieuwe servers produceren. Klanten kunnen verder terecht op een FAQ, waar onder een handleiding staat om te controleren waar de servers staan waarvan ze capaciteit huren.