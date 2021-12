AMD verzekert $2,1 miljard aan chips via contract met GlobalFoundries

Advanced Micro Devices (AMD) wijzigt een overeenkomst met GlobalFoundries om een grotere bestelling van wafers vast te leggen. GlobalFoundries zal tussen 2022 en 2025 voor een waarde van $2,1 miljard dollar aan wafers gaan leveren aan AMD.

Wafers dienen als basismateriaal voor de productie van chips. Een wafer wordt in kleine stukjes gesneden om er vervolgens chips van te maken. Chipproducenten zoals AMD zijn dus enorm afhankelijk van wafers om te kunnen produceren. Een behoorlijke uitdaging, want het wereldwijde aanbod is sinds 2019 onvoldoende om in de marktvraag te voorzien.

In mei van dit jaar tekenden AMD en GlobalFoundries een overeenkomst. GlobalFoundries zou tussen 2022 en 2024 wafers ter waarde van $1,6 miljard aan AMD leveren. Omdat dergelijke overeenkomsten in de Verenigde Staten door de US Securities and Exchange Commission goedgekeurd moeten worden, dienden de organisaties een aanvraag in. Inmiddels weten we dat de aanvraag is aangepast en geaccordeerd.

De overeenkomst tussen GlobalFoundries en AMD verandert. GlobalFoundries voorziet AMD tussen 2022 en 2025 van wafers ter waarde van $2,1 miljard. Daarmee wint AMD productiezekerheid gedurende de periode.

Oude bekenden

GlobalFoundries werd in 2009 opgericht en is een voortzetting van voormalige AMD fabrieken. Tot 2018 was GlobalFoundries dan ook de grootste leverancier van AMD. In dat jaar stopte de samenwerking. AMD schakelde over naar TSMC, ’s werelds grootste chipleverancier. TSMC is sindsdien hoofdleverancier van AMD, maar niet in staat om al het benodigde materiaal te leveren. AMD werd genoodzaakt om bij GlobalFoundries aan de deur te kloppen voor bepaalde chipsets. Dat drukt zich in de nieuwe overeenkomst uit.