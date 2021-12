‘Microsoft in 2021 onbetwiste marktleider in de IT-markt’

Synergy Research Group heeft de IT-markt van 2021 geanalyseerd. Microsoft is de grote winnaar.

Volgens de marktexperts is Microsoft veruit de meestverdienende zakelijke IT-leverancier van dit moment. In 2021 wist het bedrijf maar liefst 106 miljard euro (120 miljard dollar) aan zijn zakelijke klanten te verdienen. IBM volgt op een tweede plaats en Amazon (AWS) op de derde plaats. De top vijf werd verder gecompleteerd door Huawei en Cisco op een respectievelijke vierde en vijfde plaats.

Omzetpositie

Op het gebied van omzetgroei, was AWS de absolute leider. Dat zag in 2021 zijn omzet met 36 procent toenemen. Salesforce kwam op de tweede plaats met een omzetgroei van 25 procent en Microsoft met 24 procent. De enige grote IT-speler die zijn omzet zag dalen (-9 procent) was Huawei. De omzetten van Nokia en Ericsson bleven redelijk gelijk.

Als oorzaak voor de daling van de omzet van Huawei geven de onderzoekers vanzelfsprekend de diverse sancties. Hieraan kan Huawei zelf weinig doen. Voor de tegenvallende resultaten van Nokia en Ericsson geeft Synergy Research Group aan dat serviceproviders en operators dit jaar minder geld hebben uitgegeven aan technologie dan grote bedrijven.

Populaire en snelgroeiende marktsegmenten

De onderzoekers keken verder ook naar welke IT-marktsegmenten het meest populair zijn en de meeste inkomsten generen. Zij geven aan dat dit voor 2021 vooral de markt voor cloudinfrastructuurdiensten, collaboration-diensten en zakelijke software/SaaS-producten waren. Andere sterke marktsegmenten waren die voor datacenterinfrastructuur en grootzakelijke IT-diensten.