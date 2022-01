Nvidia richt zich met Omniverse- en auto-updates op toepasbaarheid AI

Nvidia onthult op de CES nieuwe oplossingen voor AI. De aankondigingen hebben betrekking op het Nvidia Omniverse-platform en zelfrijdende voertuigen.

Nvidia Omniverse is een cloudgebaseerd virtueel collaboration- en simulatieplatform. Hiermee kunnen ontwikkelaars realistische simulaties ontwerpen. Denk aan simulaties voor simulatiescenario’s voor zelfrijdende voertuigen of trainingsmogelijkheden voor robottoepassingen.

Met de upgrades aan Nvidia Omniverse komt het platform algemeen beschikbaar voor GeForce Studio-creators met RTX GPU’s. De oplossing Omniverse Nucleus Cloud maakt het bijvoorbeeld delen van grote Omniverse 3D scenes makkelijker. Creatives kunnen aan deze scenes nu overal waar zij zich wereldwijd bevinden samenwerken, zonder dat daarvoor grote datasets moeten worden verplaatst.

Verder is ook de ondersteuning van diverse 3D-marktplaatsen en digitale asset-bibliotheken uitgebreid, om eenvoudiger scenes te kunnen bouwen. De Omniverse Launcher biedt hiervoor toegang tot speciale Omniverse-assets voor TurboSquid by Shutterstock, CGTrader, Sketchfab en Twinbru. Ook ActorCore, Daz3D en PlantCatalog komen binnenkort met Omniverse-specifieke assets.

Nvidia Drive Orin SoC-platform

Verder gaat Nvidia zijn diensten voor zelfrijdende voertuigen verder uitbreiden. Hiervoor wordt binnen het DRIVE Hyperion 8-portfolio de redundant Nvidia Drive Orin system-on-a-chip aangekondigd. Daarnast beschikt het portfolio nu over 12 surround camera’s, negen radars, 12 ultrasonische sensors, een voorwaartsgerichte LIDAR en drie camera’s in het interieur. Dit systeem voor zelfrijdende auto’s is volgens de fabrikant fail proof.

Ook zijn hiervoor samenwerkingen aangekondigd met autofabrikanten, waaronder Polestar van Volvo. Ook andere automotive-bedrijven hebben aangekondigd dat zij voertuigen en andere oplossingen gaan ontwikkelen op basis van het Nvidia Drive Orin SoC-platform.