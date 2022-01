Nvidia voegt met Bright Computing cluster management toe

Nvida heeft Bright Computing overgenomen, een bedrijf dat zich bezighoudt met het beheer van High Performance Computing (HPC)-systemen. De acquisitie belooft klanten meer mogelijkheden voor ‘accelerated computing’.

De software van Bright Computing zorgt ervoor dat het op grote schaal kunnen beheren van HPC-clusters wordt geautomatiseerd. Hierbij maakt het niet uit of het gaat om een klein aantal HPC-servers of grote hoeveelheden. Het softwareplatform ondersteunt daarvoor zowel op Arm- als op x86 gebaseerde GPU’s. Ook kan de software overal worden uitgerold, in (on-premises) datacenters, in publieke cloudomgevingen en aan de edge van het netwerk.

Logische keuze

Volgens Nvidia is de overname, waarover geen details bekend zijn gemaakt, van Bright Computing een logische keuze. De chipgigant werkt al lang nauw samen met de HPC-softwarespecialist. Bovendien maakt het gebruik van Nvidia GPU’s in de HPC-markt voor het uitvoeren van rekenintensieve taken zoals AI-berekeningen, deze overname meer vanzelfsprekend.

De overname van Bright Computing moet Nvidia daarnaast de mogelijkheid bieden voor het bouwen van complete HPC-infrastructuurplatforms. Deze platforms moeten de adoptie van zogenoemd ‘accelerated computing’ door grote bedrijven verder gaan stimuleren.

Het Bright Cluster Manager-platform wordt hiervoor straks geïntegreerd in de eigen HPC-softwarestack van Nvidia. Hierdoor wordt het volgens de chip- en AI-gigant voor enterprise bedrijven makkelijker HPC-datacenters te kopen, te bouwen en te laten draaien.

HPC op industriële schaal

Verder helpt de overname van Bright Computing Nvidia bij het realiseren van het ‘tijdperk van HPC op industriële schaal’. Hiermee wil de chipgigant bereiken dat HPC-clusters zich in het hart bevinden van grootschalige rekenkrachtomgevingen binnen de datacenter-, public cloud- of edge-omgevingen van bedrijven. Eigenlijk een soort supercomputing-omgevingen voor bedrijven.